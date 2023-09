La Chine a toujours été un marché important pour Apple et l'iPhone y trouve naturellement sa place malgré le grand nombre de fabricants chinois de smartphones.

Mais avec les restrictions imposées par les Etats-Unis pour bloquer sa progression dans les semi-conducteurs et avec les tensions géopolitiques grandissantes, le pays peut être amené à se méfier des produits venus des USA.

Selon le Wall Street Journal, les autorités chinoises auraient demandé aux employés des agences gouvernementales de ne plus utiliser d'iPhone ni d'appareils mobiles d'autre marques étrangères (sans les citer) lors des réunions et au bureau.

Craintes d'espionnage

L'étendue exacte de cette mesure n'est pas connue mais elle n'est pas sans rappeler celle prise par la Russie il y a quelques mois et qui demande aux fonctionnaires du FSB de ne pas utiliser l'iPhone au travail.

Les raisons sont sans doute les mêmes : la crainte d'une capacité d'espionnage par un accès distant au micro et aux caméras des appareils mobiles ainsi que la possibilité d'accéder au contenu des smartphones.

En ces temps de tensions géostratégiques, on n'est jamais trop prudent et les Etats-Unis n'ont pas fait différemment en interdisant l'utilisation de smartphones et gadgets d'origine chinoise sur leurs bases militaires.

Embargo vs restrictions sur les exportations de matières premières

La Chine a moins de leviers d'action pour contrer les restrictions imposées par les Etats-Unis. Elle a commencé à réguler la fourniture de certains composants venant d'entreprises américaines, comme les mémoires de Micron, mais son meilleur angle d'attaque restera sans doute la limitation de l'approvisionnement en matières premières essentielles à l'industrie électroniques.

Depuis le mois d'août, le pays restreint ses exportations de gallium et de germanium et d'autres matériaux sensibles pourraient suivre dans les prochains mois.