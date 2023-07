Les Etats-Unis ont annoncé de nombreuses restrictions commerciales freinant les échanges avec la Chine afin de maintenir leur avance technologique et de bloquer la montée en puissance de leur rival.

Parti du secteur des télécommunications au nom de la sécurité nationale, le champ des restrictions s'est étendu à de multiples domaines techniques. La Chine n'a plus accès aux technologies de gravure les plus fines pourtant nécessaires à la fabrication de puces avancées et ne peut pas accéder aux équipements de lithogravure également concernés par les blocages mis en place jusqu'en Europe et en Asie.

Régulièrement, de nouveaux secteurs sont visés et placés sous surveillance accrue, comme l'intelligence artificielle, secteur hautement stratégique devenu beaucoup plus visible avec l'essor des IA génératives.

Et tant pis si cela risque également d'impacter les entreprises américaines comme Nvidia qui sont les championnes des GPU et accélérateurs pour IA et qui voyaient déjà d'immenses opportunités grâce au marché chinois.

Les fournisseurs cloud, prochaine cible

Le mouvement n'est pas près de s'arrêter et de nouvelles mesures devraient être rapidement annoncées. Selon le Wall Street Journal, le gouvernement US a défini sa prochaine cible pour freiner les ambitions chinoises : restreindre l'accès aux grands fournisseurs de services cloud tels qu'Amazon (AWS) ou Microsoft (Azure).

Les grands acteurs devront obtenir un accord spécifique des autorités américaines avant de pouvoir commercer avec les entreprises chinoises utilisant leurs services cloud pour entraîner des intelligences artificielles.

Le gouvernement prévoit déjà de restreindre l'accès aux puces d'intelligence artificielle les plus avancées à partir du mois d'octobre, malgré les efforts des fabricants pour proposer des variations de leurs produits conformes aux exigences, comme l'accélérateur Nvidia A800, conçu pour échapper aux restrictions décidées précédemment et permettre de maintenir des ventes en Chine.

La Chine tente de répliquer

La Chine est de plus en plus gênée aux entournures par toutes ces mesures restrictives qui vont freiner sa progression pour les prochaines générations de technologies.

Le groupe Huawei en ressent déjà les effets sur son positionnement sur la 5.5G qui ne peut se faire qu'avec des puces gravées moins finement et plus gourmandes en énergie que les autres équipementiers.

La Chine a commencé à réagir à ce barrage de restrictions en annonçant un durcissement de l'accès à certains métaux important pour les semi-conducteurs, comme le gallium et le germanium.