La rumeur de la conception d'un iPhone pliant chez Apple circule depuis plusieurs années et divers brevets tendent à accréditer son existence mais elle ne devrait pas donner lieu à un produit avec écran pliable avant 2024 au mieux...et ce ne sera sans doute pas un iPhone.

Sans attendre, un ingénieux bricoleur a développer sa propre version de l'iPhone avec écran pliable. Voici donc l'iPhone V fonctionnant sous iOS et doté d'un affichage souple pouvant se replier à la manière d'un téléphone à clapet.

Son créateur chinois a diffusé sur Youtube la vidéo de création de ce prototype improbable à partir d'un iPhone X en soulignant toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter pour arriver à un tel résultat.

Pas si simple à réaliser

Il a fallu redisposer les composants internes ou en choisir de nouveaux pouvant être intégrés au projet, choisir les bonnes options techniques et retenir la charnière la plus efficace.

C'est celle du Motorola RAZR qui a été retenue plutôt que celle d'un Galaxy Z Flip, dont la courbure est trop prononcée pour l'écran souple choisi après de multiples essais.

Il a fallu également adapter l'interface d'iOS pour obtenir un prototype fonctionnel à défaut d'être très ergonomique mais avec quelques options voulant tirer parti de l'affichage à moitié plié.

L'iPhone V est donc opérationnel et possède un affichage pliable mais sans le confort des dernières évolutions en la matière et sans écran externe. Le plier en deux permet essentiellement de le rendre plus compact pour le transport.

Un projet inspirant

La vidéo explique les différentes étapes du processus de création de l'iPhone V et les difficultés rencontrées...qui ont fait exploser le budget initial par de multiples essais / erreurs pour trouver des éléments adaptables à ce projet qui a demandé 200 jours d'élaboration.

De son côté, Apple a encore quelques années pour peaufiner un iPhone avec écran pliable, celui-ci n'étant pas attendu avant 2025 au mieux. Il faudra d'abord digérer une autre évolution : l'abandon de la connectique Lightning pour un port USB-C imposé en Europe et bientôt ailleurs.

On notera qu'un autre projet a déjà réalisé la greffe d'un port USB-C sur un iPhone en 2021, créant là aussi un prototype fonctionnel, également à partir d'un iPhone X. Il avait été vendu ensuite sur Ebay pour plusieurs dizaines de milliers de dollars.