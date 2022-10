Apple : un premier appareil pliant dès 2024, un iPhone ensuite

Les smartphones pliants sont présents depuis plusieurs années sur le marché et ont confirmé l'intérêt du public pour ce type de produit qui commence à s'étendre aussi aux PC portables.

Si les initiatives sont venues du monde Android, Apple s'y intéresse sans doute aussi et divers brevets montrent que la firme californienne étudie différents concepts et problématiques propres à ce segment.

Un iPhone Fold pourrait donc advenir ces prochaines années et le cabinet CCS Insight suggère qu'un tel appareil mobile pourrait arriver vers 2025 à un tarif ultra premium de l'ordre de 2500 dollars.

Les modèles d'iPhone aux plus grosses configurations dépassant déjà les 2000 euros, un tel tarif ne serait donc pas aberrant. Mais ce ne serait pas le premier appareil mobile pliant d'Apple.

Un premier appareil pliant Apple dès 2024

CCS Insight affirme en effet qu'Apple pourrait lancer un premier appareil pliant dès 2024 mais qui tiendrait plutôt de la tablette iPad pliante. Lancer un iPhone pliant en premier comporterait trop de risques tant le produit est complexe (fragilité de l'affichage, charnière, pliure, durée de vie du produit).

La firme débuterait donc par un iPad doté d'un affichage repliable. Reste à savoir selon quelle conformation, comme un livre à l'image du Galaxy Z Fold de Samsung ou pour donner un produit plus compact comme le Galaxy Z Flip.

Apple a déjà commencé à brouiller la frontière entre tablette et PC portable pour ses iPad et iPad Pro et on peut imaginer un produit qui pourrait jouer sur les deux tableaux grâce à l'affichage pliable.

iPad et Mac en même temps ?

Cette approche est déjà tentée chez d'autres fabricants, à l'image du Lenovo ThinkPad X1 Fold, et permet de passer à volonté d'une tablette à un PC portable avec la modularité de l'affichage tactile.

Une tablette iPad devenant un MacBook Mini, et inversement, pourrait-elle séduire le public ? C'est la grande interrogation. Le danger des produits 2 en 1 reste souvent de rester moyen dans les deux catégories à cause des compromis à réaliser.

En attendant, les nouvelles tablettes iPad Pro sont passées au processeur Apple M2...comme les MacBook Air et MacBook Pro 13 il y a quelques mois. Et les passerelles entre iOS / iPadOS et macOS se fortifient au fil des évolutions.