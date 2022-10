Motorola RAZR 2022 : craquerez-vous pour le nouveau smartphone à clapet ?

Les smartphones pliants proposent différents formats pour séduire les consommateurs et à côté des modèles s'ouvrant comme un livre, le style du smartphone à clapet a commencé à faire son retour grâce à la magie des écrans repliables.

A côté du Galaxy Z Flip4 de Samsung qui poursuit sur sa lancée en améliorant sur son autonomie, le fabricant Motorola dévoile à son tour sa nouvelle déclinaison du Motorola RAZR.

Il fait revivre depuis quelques années cette marque emblématique qui lui avait permis de devenir numéro deux mondial dans les années 2000 en proposant un smartphone à clapet non dénué d'un certain style.

Une belle configuration avec Snapdragon 8+ Gen 1

Cette combinaison est reprise avec le Motorola RAZR 2022 annoncé durant l'été et désormais disponible en France. Elle s'appuie sur un affichage OLED 6,7 pouces FHD+ souple compatible HDR10+ et avec rafraîchissement de 144 Hz doublé d'un affichage externe de 2,7 pouces affichant notifications et widgets, bien plus grand que celui de 1,9 pouce sur le modèle de Samsung.

Cette version 2022 ne lésine plus sur les performances (un reproche fait aux premières versions) en intégrant un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cela lui permet de profiter d'une compatibilité 5G avancée et des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2. La fonction Ready For donnera la possibilité d'utiliser le smartphone avec un grand écran pour en faire un PC d'appoint, profiter des appels vidéo en grand format ou en faire une console de jeu.

Un tarif attendu

La partie photo s'appuie sur un double capteur avec module principal grand angle de 50 mégapixels et capteur ultra grand angle / macro de 13 mégapixels, avec en plus un module 32 megapixels pour la visio et les selfies.

La charnière du Motorola RAZR 2022 peut être déployée selon différents angles. Elle pourra être utilisée prendre des photos (façon trépied) ou afficher deux applications distinctes.

On notera enfin la présence d'une batterie de capacité 3500 mAh avec une charge rapide TurboPower de 30W (contre 3700 mAh et 25W pour le Galaxy Z Flip4).

Restait la question du prix. Motorola annonce la disponibilité du Motorola RAZR 2022 pour le 25 octobre 2022 à un tarif de 1199 € TTC en version 256 Go. C'est finalement assez proche des tarifs du Galaxy Z Flip4 à configuration égale et hors promotions.