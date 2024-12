Les iPhone SE et iPhone 14 sont progressivement retirés des Apple Store en Europe, marquant la fin imminente de leur commercialisation. En cause : leur port Lightning, désormais incompatible avec la nouvelle réglementation européenne imposant l’USB-C pour tous les smartphones dès le 28 décembre.

Si la livraison reste possible pour ces modèles, le retrait en boutique n’est plus proposé en France, en Allemagne ou en Espagne, et leur disponibilité en magasin devient incertaine. La Suisse, bien qu’en dehors de l’Union européenne, a déjà anticipé ce changement en retirant ces modèles à la fois des rayons physiques et des commandes en ligne.

Ces retraits laissent l’iPhone 15, à partir de 869 €, comme porte d’entrée dans le catalogue Apple, en attendant l’arrivée prévue d’un nouvel iPhone SE au printemps prochain.