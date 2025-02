L'iPhone SE 4 fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis des mois. Après plusieurs générations misant sur un format compact, le nouveau modèle va apporter de la nouveauté dans son design en se rapprochant du style des gammes récentes, de l'iPhone 14 à l'iPhone 16.

Grand affichage de plus de 6 pouces, abandon du Touch ID au profit de la reconnaissance faciale Face ID, port USB-C pour satisfaire les exigences réglementaires européennes, processeur plus récent avec modem 5G conçu par Apple et assez de RAM pour faire fonctionner Apple Intelligence mais toujours un unique capteur photo au dos, certes amélioré en passant à 48 mégapixels, voilà ce que pourrait proposer la firme à la pomme dans quelques jours, sans compter la présence d'un bouton action programmable trouvé uniquement sur les modèles récents.

Tim Cook, patron d'Apple, a lui-même évoqué l'arrivée du "dernier membre de la famille" pour le 19 février, sans plus de précision, mais beaucoup s'accordent à penser qu'il s'agira du nouvel iPhone.

Tellement nouveau qu'il changerait aussi de nom

Mais s'appellera-t-il toujours iPhone SE ? Des rumeurs ont évoqué une autre dénomination : iPhone 16E. Elle permettrait de souligner la proximité du nouveau modèle avec le reste de la gamme actuelle plutôt que le prolongement de la gamme iPhone SE.

Et ce d'autant plus que le processeur embarqué continue de faire débat. S'agira-t-il de la puce Apple A16 ou A17 d'ancienne génération ou de l'Apple A18 présent à bord de la gamme iPhone iPhone 16 ? C'est encore le mystère.

Rendu supposé du dos de l'iPhone SE 4 / iPhone 16e

Le journaliste Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, affirme dans sa newsletter Power On que le teaser volontairement flou de Tim Cook cacherait bien un changement de nom.

Il ne confirme pas pour autant qu'il s'agira du terme iPhone 16E mais il semblerait que la marque iPhone SE va disparaître à l'occasion de l'officialisation du prochain modèle.

Effacer la distinction entre les iPhone

Cette dénomination a longtemps servi de point d'entrée à la gamme mais avec le maintien au catalogue de plusieurs iPhone d'ancienne génération et les grosses modifications apportées au nouveau modèle SE, la séparation a peut-être moins de pertinence, sachant aussi qu'il est possible de trouver des iPhone abordables en reconditionné.

Cela n'empêchera sans doute pas l'iPhone SE 4 / iPhone 16e d'être proposé à un tarif sensiblement plus bas que le reste de la gamme iPhone 16 et même des modèles d'ancienne génération (comme l'iPhone 15 proposé à 869 €) mais plus élevé que l'iPhone SE 3 de 2022.

Les rumeurs évoquent un tarif autour de 499 dollars aux Etats-Unis, qui sera sans doute plus étoffé sur les marchés européens.