A côté de la gamme iPhone standard, Apple propose depuis plusieurs années un iPhone SE qui place le prix d'entrée à 559 euros (contre plus de 1000 euros pour l'iPhone 14 ou plus de 800 euros pour un iPhone 13 Mini neufs).

Si la version d'iOS est récente et la puce Apple A15 Bionic performante, le smartphone fait toujours le choix d'un design plus ancien avec un affichage 4,7 pouces aux bordures généreuses et un bouton Touch ID en façade pour la reconnaissance d'empreintes.

La partie photo se contente également d'un unique module 12 mégapixels à l'arrière, tout de même capable d'enregistrement vidéo en 4K. La dernière version a été dévoilée en 2022 et la logique voulait qu'Apple annonce un nouveau modèle l'an prochain avec un certain nombre de changements.

L'iPhone SE 4 se fera désirer

L'iPhone SE 4 pourrait ainsi changer de design et opter pour un affichage plus grand de 6,1 pouces de diagonale, avec dalle OLED et Face ID, et avec un processeur renouvelé qui serait accompagné pour la première fois d'un modem 5G conçu directement par la firme à la pomme.

iPhone SE

Le nouvel iPhone SE pourrait ainsi servir de galop d'essai avant une intégration plus large du modem 5G custom à l'ensemble des appareils mobiles, iPhone et iPad, d'Apple.

La faute au modem 5G

Or, justement, son lancement pourrait donc être conditionné par la disponibilité du fameux modem 5G. L'analyste Ming-Chi Kuo avait relevé durant le printemps qu'il ne commencerait à être produit que début 2025.

Cette vision d'un retard au lancement de l'iPhone SE 4 est reprise par plusieurs analystes de la banque d'affaires Barclays qui estiment que le smartphone risque de ne pas pas être lancé en 2024 mais plutôt l'année suivante.

Cela devrait également signifier que la série iPhone 16 de 2024 restera elle aussi avec les modems 5G de Qualcomm, sans faire encore la bascule vers le modem Apple.