L'iPhone SE est un objet à part dans la gamme d'Apple. Positionné en ouverture de gamme, il permet de profiter des dernières évolutions d'iOS sur un iPhone compact et moins coûteux que la série standard.

Après l'iPhone SE 3 de 2022 conservant un écran de diagonale 4,7 pouces et un bouton Touch ID en façade, il s'est murmuré qu'Apple n'allait pas prolonger ce modèle.

La gamme des iPhone standard et Pro est en évolution avec un plus grande séparation des fonctionnalités entre les deux catégories et peut-être l'émergence d'un segment plus haut pour glisser un iPhone Ultra pour le premier iPhone pliant, attendu dans quelques années.

L'iPhone SE 4, support d'expérimentation

Pourtant, les rumeurs autour d'un iPhone SE 4 qui basculerait vers un nouveau design rappelant l'actuel iPhone 14 et offrant un plus grand écran 6,1 pouces circulent toujours chez les analystes.

Ming-Chi Kuo, l'un des plus célèbres concernant les prévisions sur les produits d'Apple, a relancé le sujet fin février en affirmant que le développement d'un nouveau modèle avait repris.

Un autre analyste, Jeff Pu, va dans le même sens et a réaffirme que l'iPhone SE 4 embarquera le premier modem 5G conçu directement par Apple et produit par le fondeur taiwanais TSMC.

Une transition anticipée

Il anticipe un lancement en 2025, un peu plus tard que ce prévoit Kuo qui avançait l'idée d'un lancement de production dès le premier semestre 2024. Ce dernier anticipe aussi la présence d'un modem 5G qui ne serait compatible qu'en bande sub-6 GHz.

Intégrer le premier modem 5G dans l'iPhone SE 4 fait sens pour Apple dans la mesure où cela lui permet d'en valider les performances en conditions réelles avant d'envisager son utilisation dans tous ses appareils mobiles.

Cette transition n'est de toute façon plus très loin et même Qualcomm, fournisseur actuel des modems 5G des produits Apple, laisse entendre qu'une transition pourrait se jouer en 2024, lui faisant perdre cette manne financière.