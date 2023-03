Apple propose depuis des années ses propres processeurs mobiles dotés de coeurs CPU conçus en interne. Tout en exploitant l'architecture ARM, cela lui donne la possibilité de personnaliser finement ses processeurs en fonction de ses appareils électroniques.

D'autres composants sont conçus en interne et cette stratégie et allée jusqu'à Apple Silicon qui a permis la conception de processeurs complets Apple Mx pour ses Mac et MacBook.

Parmi les composants qui lui échappent encore, il y a la partie modem des iPhone et tablettes iPad qui reste fournie par le groupe Qualcomm. Toutefois, Apple travaille depuis plusieurs années sur la conception de ses propres modems 5G et la firme semble enfin voir le bout du chemin.

Du changement en 2024

Une première intégration dans ses appareils mobiles pourrait intervenir dès l'an prochain. Au salon MWC 2023 de Barcelone qui vient de s'achever, le CEO de Qualcomm Cristiano Amon a confirmé ne pas s'attendre à fournir des modems à Apple (ou beaucoup moins que précédemment) en 2024.

Les entrailles de l'iPhone 14 Pro Max (credit : iFixit)

Ce n'est sans doute pas parce qu'Apple aurait trouvé un autre fournisseur mais plutôt parce que la firme sera en mesure de proposer ses propres modems 5G. Après avoir espéré un modem 5G Apple dans l'iPhone 15 (qui embarquera finalement toujours un modem Snapdragon X70 de Qualcomm) cette année, une rumeur veut que le premier appareil mobile à en profiter soit un futur iPhone SE 4 lancé au début de l'année prochaine et qui pourrait servir de galop d'essai avant une intégration plus massive.

L'iPhone 16 avec modem 5G Apple ?

Selon le Commercial Times, le modem 5G d'Apple, qui porte le nom de code Ibiza, fera appel à la technique de gravure en 3 nm du fondeur taiwanais TSMC et entrera en pré-production à la fin de l'année 2023, puis en production de masse durant le premier semestre 2024.

On pourrait donc le retrouver, au moins en partie, dans les iPhone 16 l'an prochain (peut-être uniquement sur certains marchés) et plus largement sur les générations suivantes.

Le modem n'est pas le seul point d'intérêt d'Apple. Les connectivités sans fil WiFi et Bluetooth pourraient aussi faire l'objet d'un développement en interne et d'une intégration qui permettront de se passer des fournisseurs actuels, notamment l'américain Broadcom.