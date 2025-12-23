Le paysage du streaming sportif illégal en France est sur le point d'être sérieusement secoué. Le 18 décembre dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions capitales en faveur de la LFP. Ces jugements ne visent plus seulement les services d'IPTV qui diffusent illégalement la Ligue 1 et la Ligue 2, mais s'attaquent désormais à la racine du problème : les outils de contournement comme les VPN.

Pourquoi les VPN et DNS sont-ils désormais dans le viseur ?

Jusqu'à présent, le blocage des sites pirates par les fournisseurs d'accès à Internet était une mesure efficace mais limitée. Les utilisateurs les plus avertis pouvaient en effet facilement la contourner.

Selon l'Arcom, le régulateur français, ce n'est pas un phénomène marginal : 66 % des adeptes de streaming illégal utiliseraient un VPN ou un DNS alternatif pour déjouer les restrictions. La justice a donc décidé de s'attaquer à cette faille majeure, rendant la vie des pirates bien plus complexe.

Quelles sont les conséquences concrètes de cette décision ?

La décision du tribunal est une véritable extension du champ de bataille. Concrètement, la LFP peut maintenant exiger le blocage non seulement des flux IPTV pirates, mais aussi des services qui permettent d'y accéder.

Un acteur majeur est directement concerné : DNS4EU, le service de résolution de noms de domaine gratuit de l'Union européenne, devra appliquer ces mesures. C'est une première qui pourrait créer un précédent et entraîner d'autres services dans son sillage, renforçant considérablement la stratégie globale de lutte.

Quelles sont les prochaines étapes envisagées par les autorités ?

Cette offensive judiciaire s'inscrit dans une stratégie plus large et agressive portée par l'Arcom. Le gendarme du web ne compte pas s'arrêter là, avec le piratage de la Ligue 1 dans sa ligne de mire.

Parmi les propositions chocs, on trouve "l'automatisation partielle des dispositifs de blocage", notamment pour les retransmissions en direct. L'idée est de pouvoir couper un flux illégal en temps réel, sans intervention humaine systématique. L'autorité souhaite aussi la création d'infractions pénales spécifiques pour sanctionner plus durement les responsables de ces sites. Le piratage en France, qui pourrait concerner 9 millions d'abonnements, est clairement dans le collimateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fin de l'IPTV est-elle vraiment pour bientôt ?

Pas la fin de la technologie IPTV en elle-même, mais un durcissement majeur contre son usage illégal. L'accès aux services pirates deviendra beaucoup plus difficile pour le grand public, qui ne pourra plus simplement utiliser un VPN pour contourner les restrictions.

Mon abonnement VPN est-il menacé ?

Non, l'usage général d'un VPN pour la sécurité ou la confidentialité reste parfaitement légal. La décision vise les VPN et DNS spécifiquement identifiés comme des outils permettant de contourner activement les blocages de contenus sportifs illicites mis en place par la justice.

Qui est à l'origine de cette action en justice ?

C'est la Ligue de Football Professionnel (LFP), en collaboration avec LFP Media, qui a porté l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Son objectif est de protéger les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, dont la valeur est mise à mal par le piratage de masse.