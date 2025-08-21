Le secteur de l'aviation cherche les moyens de décarboner son activité en explorant plusieurs pistes, de l'aérodynamisme aux motorisations en passant par les nouveaux carburants.

L'hydrogène pourrait être une voie d'avenir pour cette ambition mais les développements restent compliqués, de la conception des systèmes de vol au stockage et à la distribution, retardant cette possible transition. Le sujet n'est pas éteint pour autant et certaines nouvelles entreprises veulent même tenter leur chance.

JetZero s'associe à SHZ sur l'hydrogène

La firme JetZero a développé un concept d'avion à l'aérodynamisme repensé pour économiser sensiblement sa consommation de carburant. L'avion JetZero Z4 se distingue par son fuselage à flancs larges, doté d'ailes fines se terminant par des winglets et ses moteurs posés à l'arrière d'un fuselage sans plan vertical.

Cette forme atypique doit permettre de réduire la consommation de carburant de 50% mais aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le modèle Z4 doit pouvoir emporter 250 passagers sur des distances allant jusqu'à 9000 kilomètres et les premiers exemplaires doivent pouvoir exploiter des carburants SAF (carburants alternatifs pour l'aviation).

Mais il aura aussi une déclinaison sous la forme d'une version alimentée à l'hydrogène . JetZero a annoncé un partenariat avec l'entreprise française SHZ Advanced Technologies dont il utilisera la technologie de stockage d'hydrogène liquide.

Les deux firmes vont travailler sur l'intégration d'une solution qui posera les jalons d'une exploitation commerciale de stockage et d'alimentation en hydrogène liquide pour des avions de ligne.

Le projet entrera dans le cadre du programme AACES (Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability 2050) de la NASA qui a justement vocation à faire émerger des technologies permettant d'utiliser l'hydrogène liquide dans de futurs avions de ligne.

L'hydrogène dans les avions, rêve ou réalité ?

L'initiative prévoit de concevoir une variante du JetZero Z4 alimenté à l'hydrogène. Le design au fuselage aplati serait d'ailleurs bien adapté au stockage des réservoirs sans compromettre l'espace pour les passagers.

Il reste donc à voir si cette version spécifique parviendra à aller au-delà du stade du concept. La version standard du Z4 fonctionnant aux carburants SAF doit être finalisée d'ici 2027 et la compagnie aérienne United Airlines a déjà prévu d'en acheter une centaine d'exemplaires.

De son côté, le groupe Airbus a mis en pause ses projets d'avions à hydrogène malgré des travaux préparatoires déjà engagés via la gamme ZEROe. Il estime que les conditions économiques et techniques ne sont pas encore réunis et ne voit pas d'émergence de l'hydrogène dans l'aviation avant 2040.