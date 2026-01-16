Sur décision du ministre de l'Économie, le fournisseur Actelios Solutions, plus connu sous sa marque commerciale "Je produis mon électricité" (JPME), perdra son autorisation d'exercer à compter du 22 janvier 2026. Cette mesure, qualifiée d'exceptionnelle et ferme par Bercy, sanctionne des mois de dysfonctionnements et de plaintes de consommateurs.

C'est l'épilogue d'une longue dérive pour cet acteur spécialisé dans le rachat de surplus d'énergie solaire, qui laisse derrière lui des milliers de clients dans l'incertitude.

Quels sont les reproches faits à JPME ?

La liste des griefs est longue et accablante: alertés par le Médiateur national de l'énergie suite à de multiples plaintes, les services de l'État ont mené une enquête approfondie. Les conclusions ne font aucun débat : le fournisseur est épinglé pour des pratiques commerciales trompeuses, des affichages de tarifs mensongers et, surtout, des retards de paiements systématiques envers ses clients producteurs d'énergie solaire. Certains attendent leur dû depuis des années, fragilisant le modèle économique de l'autoconsommation pour de nombreux ménages.

Au-delà des pratiques commerciales, l'instruction menée par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a mis en lumière une faiblesse structurelle. Le ministère a conclu que les capacités économiques et financières de JPME étaient tout simplement "insuffisantes au regard des exigences prévues par la loi". En clair, l'entreprise n'avait plus les reins assez solides pour garantir sa fiabilité sur un marché de l'énergie de plus en plus volatile.

Que va-t-il se passer pour les clients du fournisseur ?

Pour les milliers de foyers concernés, Bercy se veut rassurant sur un point crucial : il n'y aura aucune coupure de courant. L'État a activé le mécanisme de secours prévu par la réglementation. La continuité de l'approvisionnement sera donc assurée par le fournisseur historique, EDF, sans qu'aucune démarche ne soit requise de la part des clients. Ces derniers seront alertés et basculés automatiquement vers une offre alternative, tout en conservant leur liberté de choisir un autre fournisseur par la suite.

Si la fourniture d'électricité est sécurisée, la situation reste bien plus floue pour le volet de la production. Le retrait de l'agrément fragilise considérablement la capacité de JPME à honorer ses dettes passées. Les factures impayées pour le rachat de surplus solaire risquent de devenir un véritable casse-tête pour les particuliers producteurs, qui devront probablement se tourner vers des procédures juridiques pour espérer récupérer leur argent.

Cette sanction est-elle un cas isolé ?

Ce n'est pas la première fois que l'État intervient pour retirer l'autorisation d'un fournisseur, mais un tel cas reste rare. Cette décision témoigne d'une volonté claire des pouvoirs publics : nettoyer le marché des acteurs jugés incapables d'offrir les garanties de fiabilité nécessaires aux consommateurs. La crise énergétique a révélé les fragilités de certains modèles, et le gouvernement semble décidé à durcir le ton pour protéger le porte-monnaie des Français.

Cette sanction s'inscrit d'ailleurs dans un contexte de renforcement législatif. Le projet de loi DDADUE, actuellement en discussion, prévoit d'imposer des "obligations prudentielles" plus strictes aux entreprises vendant de l'electricité. L'objectif est de s'assurer que chaque fournisseur dispose d'une assise financière suffisante pour affronter les turbulences du marché, tandis que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) devrait voir ses pouvoirs de contrôle et de sanction renforcés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Je suis client chez JPME, que dois-je faire ?

Absolument rien dans l'immédiat. Votre contrat sera automatiquement transféré chez EDF à partir du 22 janvier 2026 pour garantir la continuité de votre alimentation électrique. Vous serez notifié de ce changement. Par la suite, vous serez libre de rester chez EDF ou de souscrire une offre chez un autre fournisseur.

JPME me doit de l'argent pour mon surplus solaire, serai-je payé ?

La situation est très incertaine. Le retrait de l'autorisation d'exercer fragilise fortement la situation financière de l'entreprise et sa capacité à rembourser ses dettes. Il est conseillé de se rapprocher d'associations de consommateurs ou d'un conseil juridique pour connaître les démarches à suivre.

Pourquoi le gouvernement a-t-il pris une décision aussi radicale ?

La décision a été prise pour protéger les consommateurs face à de multiples manquements : pratiques commerciales jugées trompeuses, retards de paiement répétés et, surtout, une solidité financière jugée insuffisante par les autorités pour continuer à opérer sur le marché de l'énergie.

