La nouvelle vient de tomber et elle risque de faire quelques déçus : Square Enix a décidé de tirer un trait sur son projet Kingdom Hearts: Missing-Link. Oui, vous avez bien lu, le jeu mobile qui nous promettait de chasser les Sans-cœurs à la Pokémon GO ne sortira finalement pas. Un coup dur pour ceux qui l'attendaient avec impatience ! Mais que les fans de Sora se rassurent un peu, l'éditeur japonais assure que le développement du très attendu Kingdom Hearts IV continue de plus belle. En fait, cette annulation cache un changement de cap bien plus large chez Square Enix.

Adieu Kingdom Hearts: Missing-Link, le "Pokémon GO" de Square Enix

Alors, que s'est-il passé avec ce fameux Missing-Link ? Annoncé en grande pompe en 2022 pour souffler les 20 bougies de la saga, et en gestation depuis 2019, le projet avait de quoi faire saliver : un RPG sur mobile utilisant le GPS, nous baladant du côté de Scala ad Caelum, le tout en intégrant notre monde réel à l'action. On nous parlait même de multijoueur jusqu'à six et de figurines à collectionner pour lancer des sorts. Bref, une sorte de mise en bouche avant Kingdom Hearts IV, prévue à l'origine pour 2024. Sauf qu'après quelques bêtas fermées et une série de reports, c'est le rideau. Square Enix a été très clair dans son communiqué : "Bien que nous ayons travaillé dur pour développer et ajuster le jeu dans l'espoir qu’il soit apprécié par de nombreux joueurs, nous avons déterminé qu’il serait difficile pour nous d’offrir un service que les joueurs trouveraient satisfaisant sur une longue période, ce qui nous a conduit à la décision d’annuler le développement." En d'autres termes, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir tenir la distance. L'éditeur a évidemment présenté ses "sincères excuses à tous ceux qui attendaient avec impatience le lancement du service", sans oublier un mot pour les testeurs des bêtas.

Square Enix change de cap : moins de jeux, plus de qualité ?

Mais pourquoi cette annulation ? Ce n'est pas juste un projet qui tombe à l'eau, c'est le signe d'un vrai remue-ménage chez Square Enix. Il faut dire que les derniers résultats financiers n'étaient pas roses, avec une baisse des ventes nettes de 217 millions de dollars, même si certains jeux comme Dragon Quest III HD-2D ont cartonné. Du coup, l'éditeur a mis sur pied un plan de bataille sur trois ans pour "redémarrer et réveiller" la machine. L'idée ? Moins de jeux, mais de plus grande qualité. Fini le temps où l'on sortait des titres à la chaîne ! Comme ils le disent eux-mêmes : "Dans le cadre de la nouvelle structure de gestion, nous avons examiné tous les projets [...] et avons décidé d’interrompre le développement de certains titres..." On a tous en tête quelques jeux récents qui n'ont pas vraiment brillé (Chocobo GP, Forspoken, Valkyrie Elysium, et plus près de nous Foamstars ou Visions of Mana). Le secteur mobile, en particulier, prend cher avec pas mal d'annulations comme SINoALICE ou Dragon Quest Champions. Et pour couronner le tout, Square Enix compte sur l'IA pour "améliorer la productivité". Un vrai coup de balai !

L'avenir de Kingdom Hearts et des autres licences phares

Alors, quid de nos licences préférées dans tout ça ? Pour les fans de la Keyblade, pas de panique (enfin, pas trop) : si Missing-Link est aux oubliettes, Kingdom Hearts IV est, lui, bien vivant. Square Enix assure qu'ils sont "à fond sur le projet" et qu'ils bossent "d'arrache-pied" dessus. On attendait des nouvelles depuis le trailer de septembre 2022 et un petit teaser en janvier, donc ça fait du bien à entendre ! Beaucoup espèrent que ce KH4 sera enfin le point final de l'histoire complexe de Sora, comme l'avait laissé entendre le maître Tetsuya Nomura. Pour le reste, Square Enix va sans surprise continuer de s'appuyer sur ses valeurs sûres : la machine à rêves Final Fantasy (avec la suite de FFVII Remake, le succès continu de FF XIV, et qui sait, un FF XVII un jour ?) et Dragon Quest XII qui est toujours en développement. On devrait aussi voir débarquer des portages et remasters – la rumeur d'un remake de Final Fantasy Tactics fait d'ailleurs saliver pas mal de monde. En revanche, pour ce qui est de lancer de toutes nouvelles franchises, l'éditeur semble jouer la prudence. Une exception notable : un partenariat avec la chaîne TV japonaise TBS pour une IP originale. Bref, il va falloir patienter pour voir comment tout ça se dessine pour l'avenir du jeu vidéo chez ce géant japonais.