Et si vos toilettes en savaient plus sur votre santé que votre médecin ? C'est la promesse, aussi fascinante qu'inquiétante, faite par Kohler, le géant américain de la salle de bain. La firme vient de lancer Kohler Health, sa nouvelle division dédiée au bien-être, avec un premier produit qui entend transformer la "petite commission" en check-up quotidien : le Dekoda, un coach santé qui s'installe directement dans votre cuvette.

Comment fonctionne ce "coach santé" pour toilettes ?

L'idée de Kohler Health est simple : transformer la salle de bain, lieu de passage obligé, en un centre de collecte de données de santé passives. Le Dekoda se présente comme un petit boîtier discret qui se clipse sur le rebord de la cuvette, à la manière d'un bloc désodorisant. Mais à l'intérieur, la technologie est bien plus avancée.





Le dispositif est équipé de capteurs optiques et d'algorithmes d'apprentissage automatique. À chaque passage, l'utilisateur s'identifie grâce à un capteur d'empreintes digitales, puis le Dekoda analyse ce qui se trouve dans la cuvette. Les données sont ensuite envoyées de manière chiffrée à une application dédiée sur smartphone.

Quelles informations peut-on réellement en tirer ?

Loin d'être un gadget, le Dekoda se concentre sur des indicateurs de santé clés. L'analyse, basée sur l'image, fournit des informations sur trois axes principaux :

Votre niveau d' hydratation (via l'analyse de l'urine).

(via l'analyse de l'urine). Votre santé intestinale (en se basant sur la couleur, la forme et la consistance des selles, selon l'échelle de Bristol).

(en se basant sur la couleur, la forme et la consistance des selles, selon l'échelle de Bristol). La détection de sang dans les selles.

L'application permet ensuite de suivre ces indicateurs sur le long terme, d'établir des tendances et d'alerter l'utilisateur en cas d'anomalie. L'objectif n'est pas de poser un diagnostic, mais d'offrir un outil de suivi proactif.

La confidentialité est-elle garantie dans nos toilettes ?

C'est la question qui fâche, et Kohler tente de la désamorcer avant même qu'elle n'explose. L'idée d'une caméra analysant le contenu de ses toilettes a de quoi faire frémir. La question de la confidentialité est évidemment centrale, et l'entreprise le sait.

Pour rassurer, Kohler insiste sur plusieurs points : le capteur d'empreintes digitales garantit que les données sont attribuées à la bonne personne, les données sont chiffrées de bout en bout et, surtout, l'entreprise assure que "les capteurs du Dekoda voient dans vos toilettes et nulle part ailleurs".



Malgré ces promesses, le concept même d'envoyer des images aussi intimes sur des serveurs, même de manière anonymisée, soulèvera inévitablement des débats. La confiance sera le principal obstacle à l'adoption de cette technologie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le Kohler Dekoda sera-t-il disponible et à quel prix ?

Le Dekoda est déjà disponible en précommande sur le site de Kohler Health au prix de 599 dollars. Les premières livraisons sont prévues à partir du 21 octobre 2025. À ce prix s'ajoute un abonnement annuel, compris entre 70 et 156 dollars, pour accéder à l'analyse des données.

Est-ce que l'appareil fonctionne avec toutes les toilettes ?

A priori oui, puisqu'il se clipse simplement sur le rebord de la cuvette. Cependant, Kohler prévient que la technologie pourrait avoir des difficultés à fonctionner correctement avec des cuvettes de couleur très sombre.

Cette technologie remplace-t-elle une visite chez le médecin ?

Absolument pas. Le Dekoda est présenté comme un outil de bien-être et de suivi personnel, et non comme un dispositif médical de diagnostic. En cas de résultats anormaux ou persistants, il est indispensable de consulter un professionnel de santé.