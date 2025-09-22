Le portefeuille des joueurs américains va encore souffrir. Microsoft vient d'annoncer une nouvelle augmentation des prix pour l'ensemble de sa gamme de consoles Xbox, effective dès le 3 octobre prochain.

C'est la deuxième vague de hausse en seulement quelques mois, une situation quasi inédite dans l'histoire des consoles de salon où les prix ont plutôt tendance à baisser avec le temps. Si l'Europe est pour l'instant épargnée, cette décision soulève de sérieuses questions sur la stratégie de Microsoft dans un marché de plus en plus tendu.

Quelle est l'ampleur de cette nouvelle augmentation ?

Cette nouvelle grille tarifaire, pour l'instant exclusive aux États-Unis, est significative. La Xbox Series X standard, lancée à 499$, a vu son prix grimper de 150$ en moins d'un an pour atteindre 649,99$. La nouvelle tarification se décline ainsi :

Xbox Series S 512 Go : 399,99$ (+20$)

: 399,99$ (+20$) Xbox Series X Digitale : 599,99$ (+50$)

: 599,99$ (+50$) Xbox Series X (avec disque) : 649,99$ (+50$)

: 649,99$ (+50$) Xbox Series X 2 To Special Edition : 799,99$ (+70$)

Le modèle le plus haut de gamme dépasse désormais le prix de sa concurrente directe, la PS5 Pro. Microsoft précise que le prix des accessoires, comme les manettes et les casques, reste inchangé. Une maigre consolation face à ce qui ressemble de plus en plus à une tendance de fond.

Quelle est la justification de Microsoft ?

L'explication officielle de Microsoft est laconique : cette hausse est due aux "changements dans l'environnement macroéconomique". Un jargon d'entreprise qui peine à masquer la réalité des nouvelles taxes douanières américaines sur les produits fabriqués en Asie.

Cependant, cette justification est mise à mal par la stratégie d'autres acteurs du secteur. Valve, par exemple, a amélioré son Steam Deck (écran OLED, plus de stockage) tout en maintenant ses tarifs. De même, Apple a significativement augmenté la puissance de ses MacBook Air M4 sans toucher au prix de base. La question se pose donc : s'agit-il d'une contrainte subie ou d'une opportunité pour augmenter les marges ?

Quel est l'impact sur le marché des consoles ?

Cette décision de Microsoft s'inscrit dans un contexte où le jeu sur console devient un loisir de plus en plus coûteux. Sony et Nintendo ont également procédé à des ajustements tarifaires, mais la stratégie de Microsoft interroge sur sa compétitivité.

Vendre sa console phare plus chère qu'une PS5 Pro, perçue comme plus puissante, est un pari risqué. Pendant que Sony optimise ses coûts en réduisant le stockage de sa PS5 Slim en Europe pour éviter une nouvelle hausse, Microsoft choisit de répercuter directement les coûts sur le consommateur américain. L'Europe, pour l'instant protégée, observe avec inquiétude, se demandant combien de temps elle restera à l'abri de cette inflation galopante du hardware.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette hausse de prix concerne-t-elle la France ?

Non, pas pour le moment. L'annonce de Microsoft ne concerne que le marché américain. Cependant, une précédente hausse en mai 2025 avait été mondiale, il n'est donc pas exclu que les prix soient également révisés en Europe dans les mois à venir.

Pourquoi les prix des consoles augmentent-ils en milieu de génération ?

Historiquement, les prix des consoles baissaient avec le temps grâce aux optimisations de la production. La tendance actuelle s'est inversée en raison de plusieurs facteurs : l'inflation mondiale, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les politiques de taxes douanières qui augmentent les coûts de fabrication et d'importation pour les constructeurs.

Est-ce que le prix du Game Pass va également augmenter ?

Microsoft n'a fait aucune annonce concernant le prix de ses services d'abonnement comme le Game Pass. La hausse actuelle ne concerne que le matériel. Il est cependant possible que les tarifs des abonnements soient réévalués à l'avenir, comme ce fut le cas par le passé.