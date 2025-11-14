L'éditeur coréen de PUBG et Subnautica 2, Krafton, vient d'initier un programme de démissions volontaires aux conditions très attractives, quelques semaines seulement après avoir annoncé sa transformation stratégique en entreprise "AI-first".

La décision intervient paradoxalement après la publication de bénéfices trimestriels records et pose la question de l'adoption de l'intelligence artificielle et de sa place au sein de l'entreprise.

Le contexte du virage "AI-first"

Le décor a été planté en octobre dernier. Krafton, la maison-mère derrière des succès comme PUBG et le très attendu Subnautica 2, annonçait une réorganisation complète. L'objectif : devenir une entreprise AI-first.

L'éditeur a clairement défini ses priorités, prévoyant d'investir des sommes conséquentes, estimées entre 70 et 88 millions de dollars. Ces fonds seront alloués au développement d'une infrastructure d'IA, notamment un cluster de GPU et des systèmes d'IA agentive, avec un déploiement majeur prévu à partir de 2026.

L'IA doit devenir "le moyen central et primaire de résolution des problèmes" de l'entreprise. Tout un programme.

Un plan de départ volontaire aux airs de "buyout"

C'est dans ce climat de transformation que la direction a annoncé en interne, le 12 novembre, le lancement d'un programme de démissions volontaires. Ce dispositif est ouvert à tous les employés coréens, y compris les profils juniors.

Les conditions financières proposées sont particulièrement généreuses et visent à encourager les départs. Les indemnités de départ varient selon l'ancienneté : 6 mois de salaire pour moins d'un an de service, 18 mois pour cinq ans, et jusqu'à 36 mois de salaire pour les employés ayant plus de 11 ans d'ancienneté.

Cette annonce survient juste après que Krafton a publié des résultats financiers records pour le troisième trimestre 2025, avec un bénéfice d'exploitation cumulé dépassant pour la première fois les 1 000 milliards de wons (environ 717 millions de dollars).

Entre soutien aux employés et gel des embauches

Krafton insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un plan de licenciement visant à réduire les effectifs. Un porte-parole a expliqué que le "but principal est de soutenir les membres dans la conception pro-active de leur direction de croissance" à "l'ère de la transformation IA".

En substance, l'entreprise offre une porte de sortie à ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle stratégie.

Pourtant, cette initiative s'accompagne d'une autre mesure plus directe. Bae Dong-geun, le directeur financier de Krafton, a confirmé lors de l'annonce des résultats un gel des embauches à l'échelle de l'entreprise.

Seuls les postes liés au développement d'IP originales et, bien sûr, le personnel spécialisé en IA sont exemptés de ce gel. Le CFO a précisé que l'objectif n'était pas "de réduire les coûts grâce à l'IA", mais que "la productivité individuelle doit augmenter". L'arrêt des embauches est donc une conséquence directe de cette attente de gains de productivité.