L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky passe à la vitesse supérieure. Déjà principal actionnaire du groupe Fnac Darty avec 28,5% des parts, il a officialisé via sa société EP Group une offre publique d’achat (OPA) visant à en devenir l'actionnaire majoritaire. L'annonce, faite ce lundi 26 janvier 2026, a reçu un accueil "unanimement favorable" de la part du conseil d'administration du distributeur français.

Quels sont les détails financiers de cette offre ?

La proposition est fixée à 36 euros par action, ce qui représente une prime conséquente de 24% et 26% par rapport à la moyenne des cours de Bourse sur un et trois mois. Cette manœuvre, pilotée par la société EP Group de Daniel Kretinsky, porte la valorisation totale de Fnac Darty à plus d'un milliard d'euros. Pour atteindre son objectif de dépasser les 50% du capital, l'investissement nécessaire est estimé à près de 230 millions d'euros. Le dépôt de cette OPA auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) est prévu avant la fin du premier trimestre 2026.

Il est important de noter que cette opération ne vise pas une sortie de la cote. Le communiqué précise clairement qu'il n'y a "pas l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligataire". L'entreprise restera donc cotée en Bourse, même avec un actionnaire majoritaire renforcé.

Pourquoi cette OPA intervient-elle maintenant ?

L'annonce s'inscrit dans un contexte géostratégique complexe pour le distributeur. En effet, le géant allemand Ceconomy, qui détient plus de 20% du capital, est lui-même en cours de rachat par le géant chinois de l’e-commerce, JD.com. Une transaction qui ferait mécaniquement de JD.com le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

Cette perspective avait d'ailleurs déjà mis les autorités françaises en alerte. L’œil de Bercy n’était d’ailleurs pas loin, ayant imposé à l'automne des conditions posées strictes à JD.com et Ceconomy, notamment l'engagement de ne pas s'ingérer dans la gestion et de ne pas augmenter leur participation. L'OPA de Kretinsky peut donc être interprétée comme une manœuvre visant à sécuriser le contrôle européen d'un fleuron français face à l'influence chinoise grandissante.

Quel est l'avenir pour le groupe Fnac Darty ?

En marge de cette offensive financière, le groupe a également annoncé une décision stratégique majeure : la mise en vente de Nature & Découvertes. Acquise en 2019, l'enseigne dédiée au bien-être fait face à des difficultés financières persistantes qui "plombent les comptes du groupe". Malgré plusieurs tentatives pour redynamiser l’activité, les résultats ne sont pas au rendez-vous, poussant la direction à chercher un repreneur.

Cette double annonce dessine les contours d'une profonde restructuration pour le groupe Fnac Darty. D'un côté, une consolidation de l'actionnariat sous la houlette de Daniel Kretinsky. De l'autre, un recentrage des activités en se séparant d'une filiale moins performante. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le géant de la distribution, fort de plus de 1500 magasins dans 14 pays et d'un chiffre d'affaires dépassant les 10 milliards d'euros.

Foire Aux Questions (FAQ)

Daniel Kretinsky va-t-il retirer Fnac Darty de la Bourse ?

Non, l'opération n'a pas pour objectif une sortie de la Bourse. Le communiqué officiel d'EP Group, la société de Daniel Kretinsky, précise qu'il n'est pas prévu de mettre en œuvre une "procédure de retrait obligataire". Fnac Darty restera donc une entreprise cotée.

Que signifie cette OPA pour l'enseigne Nature & Découvertes ?

L'annonce de la mise en vente de Nature & Découvertes est distincte de l'OPA mais a été faite simultanément. Elle révèle une décision stratégique du groupe Fnac Darty de se séparer de cette filiale dont les difficultés financières pèsent sur ses résultats globaux, malgré les efforts de redressement.

Quel est le rôle de l'entreprise chinoise JD.com dans cette affaire ?

Le géant chinois JD.com est en train de racheter Ceconomy, le deuxième plus gros actionnaire de Fnac Darty (avec plus de 20% des parts). Cette situation ferait de JD.com un acteur indirect mais très influent. L'OPA de Daniel Kretinsky est largement perçue comme une manœuvre pour consolider le contrôle du groupe et contrer cette influence potentielle.