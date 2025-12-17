La société d'investissement Affinity Partners, dirigée par Jared Kushner, a officiellement annoncé son retrait de l'offre de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount. Une décision qui, si elle ne change pas la donne financièrement, modifie complètement les enjeux politiques de cette bataille de titans face à son principal concurrent.

Quelles sont les raisons de ce retrait soudain ?

La raison officielle, communiquée par un porte-parole, est un changement dans la dynamique de l'investissement depuis octobre. Le fonds Affinity Partners estime que la présence de deux concurrents solides luttant pour "sécuriser l'avenir de cet actif américain unique" justifie sa décision de ne plus poursuivre l’opportunité. Cette annonce a été perçue comme un signal par les marchés.

En coulisses, la situation est plus complexe. Le conseil d'administration de Warner Bros. avait déjà exprimé des doutes sur la solidité du financement de Paramount, craignant précisément qu'un des sept partenaires financiers ne se retire à la dernière minute. Ce départ, même celui d’un acteur mineur, pourrait donc conforter leur méfiance et peser dans leur décision finale.

Quel était le véritable poids d'Affinity Partners dans l'offre ?

Financièrement, l'impact est quasi nul. La participation d'Affinity était estimée à environ 200 millions de dollars, une somme dérisoire dans une offre globale de 108 milliards de dollars, dont 40 milliards en fonds propres. L'essentiel du montage financier est assuré par un fonds fiduciaire de la famille Ellison (Oracle) et par la société RedBird Capital.

Le rôle de Jared Kushner était avant tout d'ordre politique et relationnel. Sa présence était vue par certains comme un atout pour naviguer les obstacles réglementaires, mais elle constituait aussi une source de controverse majeure. L'implication du gendre de Donald Trump dans le rachat du groupe possédant CNN soulevait d'immenses questions sur l'indépendance éditoriale future du média.

Quel avenir pour l'offre de Paramount ?

Le retrait d'Affinity Partners survient alors que Warner Bros. Discovery semble sur le point de rejeter l'offre à 30 dollars par action de Paramount. La direction privilégierait un accord avec Netflix. L'offre hostile de Paramount repose en grande partie sur des fonds souverains du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Qatar, Abu Dhabi), ce qui a nécessité des garanties complexes pour apaiser les craintes liées à la sécurité nationale.

La balle est désormais dans le camp de Paramount. Pour convaincre les actionnaires, il faudra très probablement revoir l'offre à la hausse, au-delà du seuil actuel. Le départ de Kushner, en éliminant un point de friction politique important, pourrait paradoxalement être une manœuvre pour rendre l'offre plus acceptable avant une potentielle et ultime surenchère.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le lien avec Jared Kushner était-il sensible ?

L'implication de Jared Kushner, gendre de l'ancien président Donald Trump, soulevait des inquiétudes politiques. Celles-ci étaient principalement dues au fait que Warner Bros. Discovery détient la chaîne d'information CNN, souvent critiquée par Trump. Cela créait un potentiel conflit d'intérêts et des risques d'examen réglementaire accru.

Qui sont les principaux financiers de l'offre de Paramount ?

L'offre est principalement soutenue par la famille Ellison, propriétaire d'Oracle, via un fonds fiduciaire, ainsi que par la société d'investissement RedBird Capital. Une part importante du financement, environ 24 milliards de dollars, provient également de fonds souverains du Qatar, de l'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi.

Quelle est la prochaine étape pour Warner Bros. Discovery ?

Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery doit répondre officiellement à l'offre hostile de Paramount avant la date limite légale du 22 décembre. Les sources indiquent qu'un rejet est imminent, la société privilégiant un accord déjà conclu avec Netflix pour la vente de son studio de cinéma et de la plateforme HBO Max.