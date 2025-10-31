C'est un projet à la frontière entre le jeu et la recherche de pointe. À 16 ans, Jared Lepora, un lycéen de Bristol, a conçu et construit une main robotique anthropomorphe fonctionnelle en utilisant uniquement des pièces LEGO. Loin d'être un simple jouet, sa création, baptisée "Educational SoftHand-A", rivalise en performance avec des prototypes de laboratoires renommés. Un exploit réalisé avec son père, chercheur en robotique.

Comment fonctionne cette main 100% LEGO ?

Le design est basé sur la célèbre Pisa/IIT SoftHand, une référence en robotique souple. La main LEGO, composée de quatre doigts et d'un pouce opposable, n'utilise aucun capteur électronique complexe. Son génie réside dans sa mécanique.





Elle est animée par seulement deux moteurs LEGO MINDSTORMS qui contrôlent un système de tendons. Un différentiel mécanique, fait d'engrenages LEGO, permet à la main de s'adapter passivement à la forme des objets, un principe appelé "synergies souples".

Les performances sont-elles vraiment comparables à celles d'un laboratoire ?

C'est la vraie surprise de cette étude, publiée sur arXiv. Les tests de performance sont bluffants. La main LEGO peut saisir des objets du quotidien (tasses, balles) avec succès. Elle exerce une force de 5 à 6 newtons par doigt, atteignant environ 90% de la force de préhension du SoftHand professionnel imprimé en 3D.





Elle effectue un cycle complet d'ouverture et de fermeture en moins d'une seconde. Cette efficacité prouve que des concepts robotiques avancés peuvent être reproduits avec des matériaux simples.

Quel est le but de ce projet ?

L'ambition est avant tout pédagogique. Jared et son père, le Dr Nathan Lepora, voulaient un outil accessible pour enseigner les principes complexes de la préhension adaptative. Le projet est entièrement open-source : les instructions de montage et le code sont disponibles gratuitement en ligne.



Ironiquement, ce projet sert d'hommage à la gamme LEGO MINDSTORMS, récemment arrêtée par LEGO, démontrant son immense potentiel éducatif jusqu'au bout.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il des pièces spéciales pour la construire ?

Non. Le projet utilise uniquement des pièces LEGO standard issues des kits MINDSTORMS, sans aucune impression 3D ni composant personnalisé.

Comment la main s'adapte-t-elle aux objets sans capteurs ?

Grâce à une "intelligence mécanique". Un différentiel à engrenages à cliquet LEGO répartit la force des moteurs. Si un doigt est bloqué par un objet, le mécanisme permet aux autres doigts de continuer à se fermer jusqu'à ce que la prise soit stable.

Où trouver les plans pour la construire ?

Les créateurs ont rendu le projet entièrement open-source. Les plans de construction et le code de programmation sont disponibles sur leur site web (lepora.com/EduSoftHand-A).