Le lancement de la très attendue console portable Legion Go 2 de Lenovo vire au cauchemar logistique. Après avoir fait monter l'attente avec un appareil premium et onéreux, le géant de la tech a annoncé ce vendredi 19 septembre devoir annuler une partie des précommandes passées sur son site.

La raison ? Un succès trop important, qui a dépassé toutes les prévisions et saturé la chaîne de production.

Pourquoi Lenovo annule-t-il des commandes ?

L'explication officielle, partagée sur Reddit, est celle d'une "victoire" mal gérée. Lenovo affirme que les précommandes pour la Legion Go Gen 2 ont "largement dépassé nos prévisions, ce qui a entraîné des retards imprévus sur les délais de livraison".

Plutôt que de conserver l'argent des clients pour des produits qu'ils ne peuvent "pas expédier en temps opportun", l'entreprise a donc choisi d'annuler purement et simplement certaines commandes passées sur son site. Une décision qui, bien que présentée comme responsable, laisse un goût amer à de nombreux fans qui attendaient leur machine depuis des semaines.

Comment la communication a-t-elle aggravé la situation ?

Ce fiasco logistique est l'apothéose d'une semaine de communication désastreuse. Tout a commencé par une session de questions-réponses (AMA) sur Reddit, où l'équipe de Lenovo, visiblement mal préparée, a abandonné la discussion après n'avoir répondu qu'à dix questions.

Ce silence, couplé à des reports de livraison non communiqués qui voyaient les dates passer de septembre à octobre 2025, a attisé la colère des clients. L'annonce finale des annulations, bien que accompagnée d'excuses, est perçue par beaucoup comme la preuve d'un lancement précipité et mal maîtrisé.

Quelles conséquences pour Lenovo face à la concurrence ?

Ce faux départ est une aubaine pour la concurrence, et notamment pour l'Asus ROG Ally X, attendue le 16 octobre. Alors que Lenovo se débat avec ses problèmes de stock, ses rivaux pourraient capter les clients déçus.

D'autant que la Legion Go 2, avec son processeur AMD Ryzen Z2 et son écran OLED 144Hz, se positionne sur un segment très premium (de 999€ à près de 1500€). L'incapacité à livrer un produit aussi cher pourrait durablement entacher la réputation de Lenovo sur ce marché en pleine croissance et pousser les joueurs vers des alternatives plus fiables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les commandes passées chez les revendeurs sont-elles concernées ?

Non, Lenovo a précisé que les annulations ne concernent que les précommandes effectuées directement sur le site Lenovo.com. Les commandes passées via des partenaires comme Best Buy ou d'autres grands détaillants ne sont pas affectées.

Les clients dont la commande est annulée seront-ils prioritaires ?

Lenovo n'a pas communiqué sur une éventuelle liste de priorité pour les clients affectés lorsque les stocks seront réapprovisionnés. L'entreprise a simplement indiqué que les commandes rouvriraient dès que l'inventaire serait disponible.

Qu'est-ce que le mode Xbox qui arrive sur la Legion Go 2 ?

Le mode Xbox est une interface qui permet de démarrer la console directement dans l'écosystème Xbox, sans passer par le bureau Windows 11. Cela permet d'allouer plus de ressources système au jeu et d'améliorer potentiellement les performances. Il sera disponible sur la Legion Go 2 au printemps 2026.