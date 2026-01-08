Après une première version remarquée mais perfectible sous Windows 11, Lenovo corrige le tir. Le constructeur a officialisé au CES 2026 l'arrivée d'une variante très attendue de sa console portable : la Legion Go 2, cette fois-ci nativement équipée du système d'exploitation de Valve.

Une annonce qui positionne l'appareil comme un concurrent frontal et surpuissant du Steam Deck, en s'attaquant directement à son principal point faible : l'expérience logicielle.

Pourquoi ce changement de système d'exploitation est-il si important ?

Si la première version de la Lenovo Legion Go était puissante, son utilisation de Windows 11 était souvent décrite comme maladroite et peu adaptée à un format portable. En basculant vers un système pensé dès le départ pour le jeu, le constructeur cherche à offrir une expérience utilisateur bien plus cohérente et une interface console immédiate, à l'image de ce qui a fait le succès du Steam Deck.

Au-delà du confort, les gains de performance sont au cœur de la stratégie. L'intégration native de SteamOS, un OS basé sur Linux et bien plus léger, permet de mieux exploiter la puissance brute de la machine. Des tests comparatifs menés sur des configurations similaires avec des OS dérivés de Linux ont régulièrement montré des gains de 2 à 10 images par seconde selon les jeux. C'est une différence tangible qui justifie à elle seule ce changement de cap.

Quelles sont les caractéristiques et le prix de cette nouvelle version ?

Sur le plan technique, pas de surprise. Lenovo conserve un matériel inchangé, capitalisant sur les points forts de son modèle initial. On retrouve donc le puissant processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, couplé à 32 Go de RAM et jusqu'à 2 To de stockage. La machine conserve ses manettes détachables et son pied intégré, qui en font le véritable "couteau suisse" des consoles portables, offrant une polyvalence inégalée.

Le point d'orgue reste son magnifique écran OLED de 8,8 pouces. Avec sa définition de 1920 x 1200 et son rafraîchissement variable (VRR) à 144 Hz, il demeure l'un des plus avancés du marché. Cette nouvelle mouture sera lancée en juin, avec un prix de départ fixé à 1 199 dollars, soit légèrement moins que la version Windows à sa sortie. Un positionnement tarifaire premium qui la destine à un public exigeant, prêt à payer pour la meilleure expérience portable possible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale différence avec la Legion Go 2 originale ?

La seule différence majeure est le système d'exploitation. Cette nouvelle version est livrée avec SteamOS préinstallé au lieu de Windows 11. Le matériel (processeur, écran, RAM, etc.) reste identique à celui de la version haut de gamme sortie en 2025.

Les jeux Xbox ou Epic Games Store seront-ils accessibles ?

L'accès aux jeux en dehors de l'écosystème Steam ne sera pas aussi direct qu'avec Windows. Cependant, la communauté Linux a développé de nombreuses solutions et outils (comme Heroic Games Launcher ou Lutris) qui permettent d'installer et de jouer à des titres provenant de l'Epic Games Store ou de GOG.

Peut-on installer soi-même SteamOS sur une Legion Go 2 achetée avec Windows ?

Oui, c'est tout à fait possible pour les utilisateurs avancés. Des distributions Linux comme Bazzite, qui imitent l'expérience SteamOS, peuvent déjà être installées manuellement sur les modèles Windows existants, prouvant que le matériel est parfaitement compatible.