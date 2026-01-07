AMD a profité du CES 2026 pour officialiser une puce qui n'était plus un secret pour personne : le Ryzen 7 9850X3D. Présenté comme le processeur ultime pour le jeu vidéo, ce nouveau modèle est en réalité une optimisation ciblée de son prédécesseur, le très populaire 9800X3D.

L'ambition d'AMD est simple: conserver la couronne des performances ludiques face à un Intel qui peine à riposter sur le terrain du 3D V-Cache.

Qu'est-ce qui change réellement avec ce nouveau processeur ?

Sur le papier, la différence est mince. Le Ryzen 7 9850X3D conserve l'architecture de son aîné : 8 cœurs Zen 5, 16 threads, et un cache combiné de 104 Mo grâce à la technologie 3D V-Cache. Le TDP reste fixé à 120 watts et la compatibilité avec le socket AM5 est assurée. La seule véritable nouveauté se situe au niveau de la fréquence maximale en boost.

On passe de 5,2 GHz pour le 9800X3D à 5,6 GHz pour le 9850X3D. Ce gain de 400 MHz est obtenu via un processus de "binning" : AMD sélectionne les meilleures puces de silicium, celles capables de tenir les plus hautes fréquences de manière stable. Selon les propres benchmarks du constructeur, cet écart se traduit par un gain de performance de 2 à 6% en jeu par rapport à l'ancien modèle.

Comment se positionne-t-il face à la concurrence d'Intel ?

C'est ici que la stratégie d'AMD prend tout son sens. Le gain, même modeste, permet de distancer encore plus nettement son concurrent direct, le Core Ultra 9 285K d'Intel. Les chiffres annoncés par AMD font d'autant plus mal à Intel avec un avantage moyen de 27% sur un large panel de titres de gaming.

Sur Baldur's Gate 3, le nouveau Ryzen serait 60% plus rapide. Sur Hogwarts Legacy ou Counter-Strike 2, le gain dépasse les 45%. AMD enfonce le clou, d'autant que le processeur d'Intel peinait déjà à rivaliser avec les précédentes puces X3D.

Quand et à quel prix sera-t-il disponible ?

AMD est resté vague, évoquant une sortie au cours du premier trimestre 2026 sans préciser de date ni de tarif. Mais c'était sans compter sur une indiscrétion d'un acteur majeur en France. Le revendeur LDLC a mis à jour sa fiche produit en affichant une date de sortie très précise : le 29 janvier 2026 à 15h. Une information non officielle mais crédible.

La question du prix reste entière. La stratégie tarifaire d'AMD déterminera le positionnement de cette puce. Sera-t-elle une alternative premium ou poussera-t-elle le 9800X3D, qui reste au catalogue, vers une baisse de prix bienvenue ? Réponse attendue fin janvier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale amélioration du Ryzen 7 9850X3D ?

La principale et unique amélioration technique est l'augmentation de la fréquence d'horloge maximale, qui passe de 5,2 GHz sur le 9800X3D à 5,6 GHz. Le reste de l'architecture (cœurs, cache, TDP) est identique.

Ce processeur est-il compatible avec ma carte mère actuelle ?

Si vous possédez une carte mère avec un socket AM5, alors oui, le Ryzen 7 9850X3D sera compatible, probablement après une mise à jour du BIOS. Il utilise la même plateforme que les autres processeurs de la série Ryzen 9000.

Le Ryzen 7 9800X3D va-t-il disparaître ?

Non, AMD a confirmé que le Ryzen 7 9800X3D continuera d'être vendu. Le nouveau 9850X3D se positionne comme une offre légèrement supérieure, probablement à un tarif plus élevé, créant ainsi une nouvelle segmentation dans la gamme.