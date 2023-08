Le groupe Lenovo tourne autour du concept de console portable depuis plusieurs années et avait déjà envisagé une Legion Play tournant sous Android et capable de faire tourner les jeux mobiles avec le confort de manettes et touches dédiées.

Le concept a tourné court depuis mais la firme travaillerait maintenant sur une nouvelle console portable Legion Go qui serait cette fois sous Windows et pourrait venir défier la Steam Deck, succès de Valve grâce à son accès au catalogue de jeux PC Steam et se confronter aux nouvelles venues comme la console Asus ROG Ally ou l'Ayaneo.

Des manettes détachables !

Si l'on avait quelques détails sur les caractéristiques de la Legion Go, le site Windowsreport diffuse des rendus de la future console portable permettant de mieux appréhender le gadget.

Les images montrent une console dotée d'un affichage 8 pouces sans doute tactile (on ne sait toujours pas si la dalle est OLED ou LCD) entouré de sticks, croix directionnelles, boutons divers, gâchettes latérales et zone tactile dans un format compact aux angles plus marqués que la Steam Deck.

Des gâchettes sont également présentes à l'arrière le long des poignées ergonomiques qui pourront se détacher du corps central, façon Nintendo Switch et ses Joy-cons.

WindowsReport note la présence d'une grosse grille d'aération au dos, au-dessus d'une béquille qui permettra de caler la console pour profiter de contenus de divertissement.

De la puissance en Windows 11

Cette imposante sortie d'air ne sera sans doute pas de trop pour ventiler l'APU AMD Phoenix (Ryzen Z1 ou Z1 Extreme) attendu à bord et capable de faire tourner Windows 11 et des jeux PC récents.

Les rendus révèlent également de la connectique comme des ports USB-C, une prise casque ou encore un port pour carte mémoire, en plus du bouton d'alimentation et des touches de volume.

On ne sait pas encore quand cette console Lenovo Legion Go sera commercialisée , ni à quel prix, mais les premiers éléments semblent déjà prometteurs. Si la console est bien sous Windows 11, il sera sans doute possible d'aller bien au-delà du seul aspect ludique.