La console Steam Deck a démontré qu'il était possible de proposer une console portable utilisant le catalogue des jeux PC plutôt que de devoir constituer sa propre bibliothèque.

Ce succès a fait émerger d'autres consoles portables bien décidées à explorer ce segment. La console Asus Rog Ally et le moèle Ayaneo ont ainsi émergé ces derniers mois.

Un autre acteur pourrait bientôt se manifester. Le géant des PC Lenovo préparerait une console Lenovo Legion Go tournant sous Windows 11 et équipée d'un APU Phoenix basse consommation.

Une console portable Windows 11 prometteuse

Le site WindowsReport, qui a levé le voile sur cette future console, en a détaillé les caractéristiques et livré des rendus. On s'achemine vers un gadget doté d'un afffichage 8 pouces au ratio 16:9 ou 16:10 (on ne sait toujours pas avec quel type de dalle, LCD ou OLED).

De chaque côté, deux manettes bardées de sticks, boutons et zone tactiles assureront les contrôles et pourront être détachées du corps central, à la manière de la Switch de Nintendo.

(credit : WindowsReport)

La console embarquera plusieurs ports USB-C et un emplacement pour carte mémoire, ainsi qu'une béquille pour poser la console et profiter de contenus de divertissement.

On trouvera à bord une puce AMD Ryzen Z1 avec coeurs CPU Zen 4 et partie GPU RDNA 3 pour faire tourner la majorité des jeux PC. La configuration interne devrait se rapprocher de celle de l'Asus ROG Ally et dépasser significativement celle de la Steam Deck (en Zen 2 / RDNA 2).

De la réalité augmentée pour tous ?

Et pour se distinguer de la concurrence, la console ne viendrait pas seule ! Le même WindowsReport affirme que Lenovo lui prépare un accessoire sous la forme de lunettes de réalité virtuelle.

Lenovo propose déjà un tel gadget plutôt à destination du marché professionnel mais ce serait l'occasion de tenter de démocratiser ce type d'accessoire avec une déclinaison grand public.

(credit : WindowsReport)

Elles pourraient être moins encombrantes que le masque de ski proposé par Apple avec son Vision Pro et potentiellement utilisables pendant de longues sessions de jeu.

Elles devraient conserver un câble (peut-être pour l'alimentation électrique) et offrir des caractéristiques adaptées au jeu. Ces lunettes de réalité augmentée seraient en principe proposées comme un accessoire universel mais elles seront particulièrement adaptées pour un usage avec la console Legion Go.

En attendant, la fenêtre de lancement de la console portable se situerait du côté de du dernier trimestre 2023, avec une possible présentation dès le salon IFA 2023 de Berlin en septembre.

Le prix n'est pas connu mais il devrait être proche de celui de l'Asus ROG Ally, soit entre 600 et 900 dollars.