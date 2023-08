Le succès de la console de jeux Steam Deck fait des envieux et donne des idées à d'autres. Pendant que l'Asus ROG Ally et l'Ayaneo tentent de se faire un nom, un autre acteur, et non des moindres, pourrait tenter de s'inviter sur le segment.

Selon Windows Central, le groupe Lenovo préparerait une console portable baptisée Legion Go dédiée au jeu et qui tournerait sous Windows 11. Le géant chinois était déjà soupçonné de préparer une Legion Play sous Android en 2021 mais la console n'a jamais été commercialisée.

Cette fois, ce serait donc sous Windows et avec une configuration matérielle capable de faire tourner des jeux de façon raisonnable et avec la possibilité d'un vaste choix de titres qui ne seront pas à développer spécifiquement.

Lenovo Legion Go, la relance en Windows 11

La console Lenovo Legion Go pourrait hériter d'une partie des qualités de la Legion Play en embarquant un affichage de 8 pouces, un peu plus grand que les 7 pouces de la Steam Deck pour plus de confort, ce qui sera non négligeable pour des jeux normalement appréciés sur grand écran.

Lenovo Legion Play (sous Android) et son interface

En revanche, il n'est pas indiqué si la console utilisera une technologie d'écran LCD ou OLED, avec des conséquences sur sa lisibilité et sa consommation d'énergie.

On évoque également la présence d'un APU de la famille AMD Ryzen 7040 Phoenix capable de se loger dans l'espace interne réduit de la console et pouvant descendre à 15W en basse consommation pour les jeux peu gourmands en ressources, soulageant l'autonomie.

La console sous Windows 11 fera-t-elle mieux que le projet Android ?

Il s'agirait donc sans doute de la plateforme dédiée AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme dévoilée initalement avec l'Asus ROG Ally avec coeurs CPU AMD Zen 4 et partie graphique RDNA 3.

Windows Central n'a pas de date de lancement précise pour la console Lenovo Legion Go et ne sait pas si elle ira jusqu'au terme de son développement, au risque de finir comme la Legion Play.

Il reste également à voir à quoi ressemblera l'interface et avec quelle flexibilité il sera possible d'installer mais aussi de jouer à des jeux normalement conçus pour un combo clavier / souris.