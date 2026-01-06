Le groupe Intel lance pour le salon CES 2026 sa nouvelle génération de processeurs pour PC portables, les Core Ultra Series 3 Panther Lake. Basées sur le processus de gravure 18A, ces puces promettent des gains de performance significatifs en multi-thread et en jeu, tout en intégrant un NPU puissant pour accélérer les tâches d'intelligence artificielle.

Après des mois d'anticipation et de rumeurs sur les rendements de production, Intel a profité du salon de Las Vegas pour lever le voile sur sa nouvelle famille de processeurs : les Core Ultra Series 3.

Cette gamme est particulière car elle représente la première concrétisation commerciale du fameux processus Intel 18A, une étape stratégique et très attendue censée redonner à l'entreprise son leadership en matière de fabrication de semi-conducteurs.

L'architecture 18A, une promesse technologique enfin tenue ?

Le processus 18A est au centre de toutes les attentions. Il intègre deux innovations majeures : les transistors Gate-All-Around (GAA) et un réseau d'alimentation par l'arrière baptisé PowerVia.

Ces avancées visent à améliorer drastiquement l'efficacité énergétique et la densité des transistors. Intel a confirmé que, malgré les difficultés passées, les rendements s'amélioraient, permettant un lancement en 2026 comme promis.

La nouvelle gamme s'articule autour d'une architecture désagrégée, combinant jusqu'à trois types de cœurs : des cœurs Performance Cougar Cove, des cœurs Efficacité Darkmont et des cœurs basse consommation également basés sur Darkmont.

Ces derniers sont isolés sur un « low-power island » pour optimiser l'autonomie sur les tâches légères, une approche hybride héritée des générations précédentes mais ici poussée à un nouveau niveau.

Des performances en jeu qui visent le haut du panier

Intel ne cache pas ses ambitions, notamment sur le terrain du jeu vidéo. Les modèles les plus performants, estampillés X9 et X7, intègrent un GPU ARC basé sur la nouvelle architecture graphique Intel Xe3.

Le modèle phare, le Core Ultra X9 388H, embarque 12 cœurs Xe3, soit une augmentation de 50 % par rapport à la génération Lunar Lake.

Les chiffres avancés sont éloquents : la firme de Santa Clara revendique une amélioration des performances en jeu pour Panther Lake allant jusqu'à 76 % par rapport à la génération précédente.

Plus audacieux encore, Intel compare les performances de son GPU intégré à celles d'une carte graphique dédiée d'entrée de gamme comme la RTX 4050 de Nvidia, suggérant une parité. Une plateforme dédiée aux consoles portables est même prévue !

L'IA au cœur de la stratégie, face à une concurrence féroce

L'intelligence artificielle est l'autre grand champ de bataille. Chaque puce Panther Lake intègre une unité de traitement neuronal (NPU) de cinquième génération, capable d'atteindre 50 TOPS.

Combinée à la puissance du CPU et surtout du GPU, qui peut ajouter 120 TOPS, la plateforme peut délivrer une puissance de calcul IA considérable d'un total de 180 TOPS.

Cette offensive intervient dans un contexte de concurrence intense. AMD a également profité du CES pour annoncer ses propres puces orientées IA, tandis que Nvidia a réaffirmé sa domination avec des puces Vera Rubin offrant une puissance de calcul IA cinq fois supérieure à sa génération précédente.

Le positionnement d'Intel est donc crucial, non seulement pour le marché PC, mais aussi pour les applications « edge » comme la robotique ou l'automatisation industrielle. Les premiers ordinateurs portables équipés sont attendus dès la fin janvier 2026, et leur accueil par le marché sera un indicateur clé pour l'avenir du fondeur.