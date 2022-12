Quoi de mieux qu'un bon écran pour regarder les films de Noël? Nous avons sélectionné pour vous une série de téléviseurs qui profitent de réductions. Vous trouverez toutes les technologies que ce soit de la LED, QLED ou même QNED. mais aussi de toutes les tailles. De quoi, combler toutes vos attentes.

Prenons par exemple la TV LG 50QNED816QA qui profite d'une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

La télévision est dotée d'un écran de 50 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle intègre les technologies Quantum Dot et NanoCell. Elle intègre le processeur Alpha 7 Gen5 qui offre de très belles images, et vous fait profiter des applications comme Netflix, Disney+ et bien plus encore.

Nous notons également la présence de quatre ports HDMI, de deux ports USB et d'une prise RJ45. L'écran est compatible AMD FreeSync Premium qui permet une meilleure synchronisation avec des consoles pour profiter au mieux de ses jeux.

La télévision LG 50QNED816QA est au prix réduit de 589 € au lieu de 749 € sur le site de Rueducommerce avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les télévisions en les classant par taille de 24" (61 cm) à 75" (190 cm) :

