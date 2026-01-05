LG frappe un grand coup en amont du CES 2026. Le constructeur sud-coréen a dévoilé sa nouvelle génération d'ordinateurs portables LG Gram, et la principale innovation a un nom : l'Aerominum. Il s'agit d'une composition métallique exclusive développée en interne, conçue pour résoudre l'éternel dilemme des ultra-portables : comment allier une légèreté extrême à une robustesse à toute épreuve.

Qu'est-ce que cet "Aerominum" ?

L'Aerominum est la réponse de LG à la quête de l'ultra-portabilité ultime. Ce n'est pas un simple néologisme marketing ; c'est un alliage métallique propriétaire dont la recette exacte reste volontairement floue. Le principe repose sur une structure interne baptisée "aeroplate" qui permettrait de renforcer le châssis tout en utilisant moins de matière.

Le résultat ? Des ordinateurs plus légers, mais aussi plus résistants. Le géant coréen promet une meilleure résistance aux rayures par rapport aux alliages de magnésium précédents et une conformité aux normes militaires. C'est un argument de poids qui souligne la durabilité du produit. Le tout est enrobé d'une finition métallique brossée qui vise une esthétique plus premium, sans pour autant ajouter de l'épaisseur ou du poids superflu.

Quels sont les modèles phares annoncés ?

Deux modèles se détachent pour l'instant de cette nouvelle gamme. Le LG gram Pro 17 (17Z90UR) est présenté comme le PC ultra-portable 17 pouces équipé d'une carte RTX le plus léger du monde. Il embarque un écran LCD WQXGA de 2560 x 1600 pixels et une puce graphique NVIDIA GeForce RTX 5050 avec 8 Go de mémoire GDDR7, une puissance graphique assez rare pour cette catégorie de machine.

À ses côtés, le LG gram Pro 16 (16Z90U) mise sur une expérience visuelle supérieure avec un superbe écran OLED WQXGA+ affichant une définition de 2880 x 1800 pixels. Animé par les derniers processeurs Intel Core Ultra, ce modèle est conçu pour le multitâche intensif et les charges de travail quotidiennes exigeantes, tout en revendiquant le titre de plus léger de sa catégorie.

Au-delà du matériel, quelles innovations logicielles ?

La puissance matérielle est épaulée par une double approche de l'IA. Les nouveaux Gram intègrent à la fois Microsoft Copilot+ PC pour les tâches connectées au cloud et la solution maison d'IA embarquée, "gram chat On-Device AI". Cette dernière, basée sur le modèle de langage EXAONE 3.5 sLLM de LG, peut fonctionner sans connexion internet, garantissant une assistance rapide et privée.

La connectivité est aussi à l'honneur avec la fonction gram Link améliorée. Elle permet désormais un partage de fichiers et un mirroring d'écran fluides entre les appareils Android, iOS, mais aussi les produits LG sous webOS comme les téléviseurs ou les moniteurs. Pour la sécurité, LG ThinQ permet de localiser, verrouiller ou même effacer les données d'un PC perdu à distance.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Aerominum est-il vraiment un nouveau matériau ?

Oui, il s'agit d'une composition métallique propriétaire développée par LG. Même si le constructeur reste discret sur sa formule exacte, il est présenté comme plus léger et plus résistant que les alliages traditionnels utilisés jusqu'à présent dans le secteur de l'ultra-portable.

Les nouveaux LG Gram seront-ils disponibles en France ?

Pour l'instant, les informations sont limitées. Il a été mentionné que le modèle LG gram Pro 17 (17Z90UR) pourrait être une exclusivité nord-américaine. La disponibilité des autres modèles en Europe sera confirmée ultérieurement.

Quand connaîtrons-nous les prix et dates de sortie ?

LG n'a pas encore communiqué sur les prix ni sur une date de sortie précise. Ces détails cruciaux devraient être révélés lors du CES 2026 ou peu de temps après l'événement.