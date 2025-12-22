Il y a quelques jours, de nombreux propriétaires de téléviseurs LG ont eu une surprise de taille en allumant leur écran : une nouvelle icône Microsoft Copilot avait fait son apparition, sans aucune action de leur part. Installée de force via une mise à jour firmware, cette icône impossible à supprimer a immédiatement provoqué une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit. Le fabricant coréen, pris dans la tourmente, a dû réagir vite.

Pourquoi LG a-t-il imposé Copilot sur ses téléviseurs ?

L'intégration de Copilot découle d'un partenariat stratégique entre LG et Microsoft, visant à enrichir l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Pour le constructeur, il s'agissait d'une évolution "logique", une manière de proposer un accès direct à un assistant IA performant depuis l'écran d'accueil. L'idée était d'améliorer la recherche de contenus et de personnaliser les recommandations.

Cependant, la marque a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une application native profondément intégrée au système, mais d'un simple raccourci. Ce dernier lance la version web de Copilot dans le navigateur du téléviseur. Le géant coréen a également tenté de rassurer sur les questions de vie privée, précisant que le microphone ne serait activé qu'après un consentement explicite de l'utilisateur.

Quelle a été la réaction des utilisateurs ?

La réaction a été tout sauf enthousiaste. Des milliers de commentaires et de votes positifs sur des plateformes comme Reddit ont témoigné d'une exaspération générale. Les utilisateurs ont dénoncé une pratique intrusive, assimilable à un "bloatware" qu'on ne peut même pas désinstaller. Le sentiment dominant était celui d'une perte de contrôle sur un appareil qu'ils ont pourtant acheté et payé.

Cette levée de boucliers n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une méfiance grandissante envers les fabricants qui modifient à distance les interfaces et ajoutent des services sans un "opt-in" clair. Les craintes concernent autant l'encombrement de l'interface que la collecte de données, les téléviseurs intelligents étant devenus des outils puissants pour le ciblage publicitaire.

Quelle solution LG propose-t-il finalement ?

Face au tollé médiatique, le constructeur LG a fait machine arrière. Un porte-parole de la marque a confirmé qu'une future mise à jour du système d'exploitation webOS apportera une option salvatrice : la possibilité de supprimer l'icône de raccourci Copilot. C'est une victoire claire pour les consommateurs qui revendiquent leur souveraineté numérique.

Pour le moment, aucun calendrier précis ni de liste de modèles concernés n'ont été communiqués. En attendant ce correctif, certains utilisateurs peuvent au mieux déplacer ou masquer l'icône, une solution jugée totalement insuffisante. Cette affaire sert de piqûre de rappel aux géants de la tech : l'ajout de fonctionnalités, même gratuites, doit impérativement respecter le choix de l'utilisateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'application Copilot était-elle vraiment installée sur ma TV LG ?

Non, selon LG, il s'agissait d'un simple raccourci qui ouvrait l'assistant IA dans le navigateur web du téléviseur, et non d'une application système installée en profondeur.

Quand la mise à jour permettant la suppression sera-t-elle disponible ?

LG n'a pas encore communiqué de calendrier précis pour le déploiement de la mise à jour de webOS qui inclura cette option.

Cette pratique est-elle courante chez les fabricants de téléviseurs ?

Oui, l'ajout de logiciels ou de raccourcis pré-installés (bloatwares) est une pratique répandue. Cependant, l'impossibilité de les supprimer est de plus en plus critiquée par les consommateurs et les associations de défense de la vie privée.