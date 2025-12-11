Un simple script informatique est en train de cristalliser la frustration d'une partie des utilisateurs de Windows. Baptisé "RemoveWindowsAI", cet outil développé par un certain "zoicware" et hébergé sur GitHub se propage à une vitesse éclair sur les réseaux sociaux.

Sa promesse est radicale : redonner aux utilisateurs le contrôle en supprimant l'intelligence artificielle que Microsoft intègre de plus en plus profondément dans son système d'exploitation.

Qu'est-ce que ce script et que fait-il exactement ?

RemoveWindowsAI est un outil IA conçu pour désactiver et supprimer méthodiquement une multitude de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'un simple gadget. Le script intervient à plusieurs niveaux du système, modifiant des clés de registre, désactivant des services et supprimant des paquets logiciels.

Script removes AI features from Windows 11https://t.co/6GalsYkMMw pic.twitter.com/tOsyxzx5eo — Tom Dörr (@tom_doerr) December 8, 2025

Parmi ses cibles principales, on retrouve les applications les plus visibles comme Copilot, mais aussi des outils plus controversés comme la fonction Recall, qui effectue des captures d'écran en continu. Le script s'attaque également à des intégrations plus discrètes dans des applications comme Paint ou le Bloc-notes, et bloque même la réinstallation de ces composants via une mise à jour Windows personnalisée.

Pourquoi un tel succès ?

La popularité fulgurante de cet utilitaire reflète une méfiance grandissante envers la stratégie de Microsoft pour Windows 11. De nombreux utilisateurs perçoivent l'arrivée de ces fonctionnalités comme une forme de "bloatware", des logiciels superflus qui consomment des ressources et complexifient l'expérience utilisateur sans consentement clair.

Le script a explosé en visibilité suite à un post sur X (anciennement Twitter), générant des centaines de milliers de vues et des milliers de likes en un temps record. Cet engouement montre que les utilisateurs cherchent activement des solutions pour garder leur système d'exploitation simple, prévisible et surtout, respectueux de leur vie privée.

Quels sont les risques et les limites ?

Bien que le script soit open-source, son utilisation n'est pas sans risque. Modifier en profondeur le système d'exploitation, notamment les composants liés à Windows Update, peut potentiellement causer de l'instabilité. Le développeur lui-même, zoicware, recommande de créer un point de restauration système avant de lancer l'outil. La protection de la vie privée passe avant tout.

De plus, l'outil a ses limites. Le développeur admet que toutes les fonctionnalités IA ne peuvent pas être désactivées automatiquement. Un guide manuel est d'ailleurs fourni pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin. Pour Microsoft, ce rejet massif de Copilot et de ses autres IA est un message clair : l'adoption ne se fera pas par la force.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le script RemoveWindowsAI est-il officiel ?

Non, il s'agit d'un projet communautaire développé par un contributeur indépendant sur GitHub. Il n'est en aucun cas affilié, supporté ou approuvé par Microsoft.

L'utilisation de ce script annule-t-elle la garantie ?

Cela ne devrait pas affecter la garantie matérielle de votre ordinateur. Cependant, l'utilisation de scripts modifiant en profondeur le système d'exploitation pourrait compliquer le support logiciel de la part de Microsoft en cas de problème.

Microsoft peut-il contrer ce script ?

Oui, il est tout à fait possible que de futures mises à jour de Windows 11 restaurent les fonctionnalités supprimées ou modifient le système de manière à rendre ce script inefficace.