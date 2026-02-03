L'histoire de Li Xia est une véritable leçon de résilience. Alité dans un préfabriqué médicalisé au cœur de la campagne chinoise, près de Chongqing, cet homme tétraplégique est maintenu en vie par un respirateur artificiel 24 heures sur 24. Pourtant, ce handicap presque total ne l'a pas empêché de devenir un agriculteur d'un nouveau genre, pilotant une ferme high-tech avec les seules parties de son corps qu'il contrôle encore : un doigt et un orteil.

Comment un handicap extrême est-il devenu le catalyseur d'un projet de vie ?

Li Xia est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une maladie génétique incurable qui affaiblit progressivement l'ensemble des muscles. Autrefois capable de se déplacer en fauteuil roulant, son état s'est brutalement aggravé en 2020. Tombé dans le coma, il s'est réveillé incontinent et quasiment immobilisé, une épreuve qui l'a d'abord plongé dans un profond désespoir.

Atteint de tétraplégie à la suite d’une maladie rare, Li Xia pilote aujourd’hui sa ferme à distance depuis son lit, à l’aide d’un écran, dans la région de Chongqing en Chine

Crédits : Jade Gao / AFP

Après plusieurs mois de lutte intérieure, il a décidé de se ressaisir et de chercher un projet qui redonnerait un sens à sa vie. C'est alors qu'il a découvert l'hydroponie, une méthode de culture hors-sol novatrice. Il y a vu une opportunité unique de combiner sa passion pour la technologie et ses racines rurales, tout en créant une activité adaptée à sa condition.

Quelle technologie lui permet de piloter son exploitation depuis son lit ?

Depuis son lit, c'est Li Xia lui-même qui est le véritable cerveau de l'opération. Un écran d'ordinateur, fixé sur un bras articulé au-dessus de lui, est son unique fenêtre sur ses quatre serres. Pour contrôler le curseur, il utilise une souris à boule qu'il manipule avec son seul doigt valide. Pour cliquer, un capteur de flexion est astucieusement fixé sur son orteil.

Crédits : Jade Gao / AFP

Grâce à un programme qu'il a entièrement codé lui-même et une application mobile, il surveille en temps réel des données cruciales comme la température, l'humidité ou le pH de la solution nutritive de ses céleris. Des caméras lui permettent de vérifier le bon fonctionnement des équipements, comme les pompes et les ventilateurs. Il a appris en autodidacte la programmation informatique et la conception de circuits imprimés pour bâtir son système de A à Z.

Crédits : Jade Gao / AFP

Quel rôle joue sa mère et quelles sont ses ambitions pour l'avenir ?

Cette prouesse technologique ne serait rien sans le soutien de sa mère de 62 ans, Wu Dimei. Comme il le résume lui-même : « Elle est mes bras et mes jambes, et je suis sa tête pensante ». C'est elle qui exécute toutes les tâches manuelles, de la préparation des solutions nutritives à l'installation des équipements, sous la supervision à distance de son fils via smartphone.

Leur production de céleris est déjà vendue à une chaîne de supermarchés locale, mais Li Xia ne compte pas s'arrêter là. « Mon rêve, c'est d'agrandir cette ferme, d'en faire une entreprise prospère, de produire davantage et de gagner plus », affirme-t-il. Sa plus grande motivation reste de voir le fruit de leur travail commun arriver dans l'assiette des gens, prouvant que même les situations les plus difficiles peuvent faire germer de grands projets.