L'enseigne Lidl sait jouer du buzz avec ses gammes et ses produits en série limitée et elle franchit un nouveau cap en ouvrant depuis le début de la semaine son propre site d'e-commerce en France, après l'avoir déjà fait dans plusieurs pays européens.

En place depuis le week-end dernier et accessible tout simplement depuis l'adresse www.lidl.fr, la chaîne de supermarchés propose des produits couvrant de nombreux segments comme le bricolage, jardinage, décoration de la maison, enfant, sport et multimédia...mais pas l'alimentaire qui reste pour le moment l'apanage de ses 1500 magasins en France.

Non alimentaire

Cela fait un moment que Lidl axe une partie de sa communication sur les segments hors de l'alimentaire et mise sur des produits électroniques et du bricolage via ses marques Parkside ou Silvercrest, sans compter des produits vestimentaires à ses couleurs qui font l'objet d'une forte spéculation.

Récemment, l'enseigne s'est attaquée à des segments tendance comme les panneaux solaires ou les vélos électriques. Elle a également commencé à mettre en place des zones de recharge pour véhicules électriques à proximité de certains de ses magasins.

Elle n'oublie pas non plus que l'inflation érode le pouvoir d'achat des ménages français et son catalogue reste essentiellement positionné sur des produits à bas prix.

La commande se fait après création d'un compte et il faudra ajouter quelques euros supplémentaires pour la livraison à domicile dont le montant varie selon la taille et le poids du colis de 4,99 € à 44,98 €.

En attendant les applications mobiles

Actuellement, seul le site internet est ouvert pour la vente en ligne mais des applications mobiles sur Android et iOS devraient rapidement faire leur apparition et optimiser la navigation sur smartphone.

Lidl rejoint ainsi les grandes enseignes de distribution sur le terrain de la vente en ligne comme complément de ses boutiques physiques, toujours dans un effort de construction de sa marque et de renforcement de la confiance des consommateurs dans ses produits.