Il y a encore cinq ans, l'idée de jouer sur Linux prêtait à sourire. C'était le parcours du combattant, un dual-boot quasi obligatoire, et une bibliothèque Steam désespérément à moitié vide. Cette époque est révolue.

Aujourd'hui, selon les données compilées par le site Boiling Steam à partir de la base communautaire ProtonDB, près de 90 % des jeux Windows se lancent et sont parfaitement jouables sur Linux.

C'est une progression dingue, quand on sait qu'on peinait à atteindre 50 % de compatibilité il y a à peine cinq ans.

Comment cette compatibilité a-t-elle explosé ?

Le héros de cette histoire a un nom : Proton. C'est la couche de compatibilité développée par Valve, basée sur le projet historique Wine, mais sur laquelle l'entreprise a massivement investi. La raison ? Sa console portable, le Steam Deck, tourne sous SteamOS, une distribution Linux.





Pour que sa console soit un succès, Valve avait besoin que l'immense catalogue Steam fonctionne dessus, sans que les développeurs aient à lever le petit doigt. Le pari est réussi. Les chiffres de ProtonDB sont clairs : la part des jeux "Borked" (totalement cassés) est tombée à son plus bas historique (moins de 10 %), tandis que 42 % des nouveaux jeux sortis en octobre 2025 sont classés "Platinum", c'est-à-dire qu'ils tournent parfaitement dès le premier jour.

Linux est-il devenu meilleur que Windows pour jouer ?

C'est la partie la plus surprenante. Non seulement les jeux tournent, mais certains tournent mieux. Des tests récents, notamment sur des consoles portables concurrentes comme la ROG Xbox Ally X, montrent que des distributions Linux (comme Bazzite, basée sur SteamOS) offrent de meilleures performances que Windows 11 sur le même matériel.





Sur Hogwarts Legacy, par exemple, les tests affichent 62 images par seconde sous Linux contre 50 sous Windows, avec un framerate plus stable. L'optimisation de Linux, plus léger, fait des merveilles.

Quels sont les derniers obstacles ?

Le problème n'est plus technique, il est politique. Le principal obstacle pour une compatibilité à 100% reste les logiciels anti-triche (anti-cheats). Les plus gros, Easy Anti-Cheat et BattlEye, supportent officiellement Linux. Mais les développeurs de jeux multijoueurs doivent "cocher une case" pour l'activer.





Beaucoup ne le font pas, soit par flemme, soit parce qu’ils ne considèrent pas Linux comme une priorité. C'est ce qui bloque encore des titres majeurs. C'est un cercle vicieux que la popularité croissante du Steam Deck est en train de briser.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Proton ?

Proton est une couche de compatibilité développée par Valve pour Steam. Elle permet de "traduire" les appels DirectX de Windows en Vulkan (compréhensible par Linux) à la volée. C'est ce qui permet de lancer un jeu Windows sur Linux sans modification de la part du développeur.

Pourquoi la fin de Windows 10 est-elle importante pour Linux ?

Windows 10 arrive en fin de support. Son successeur, Windows 11, impose des restrictions matérielles (comme la puce TPM 2.0) qui rendent des millions de PC obsolètes. Pour ces joueurs, Linux devient une alternative gratuite et performante pour continuer à jouer à leurs jeux.

Dois-je installer SteamOS sur mon PC ?

Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez installer n'importe quelle distribution Linux grand public (Ubuntu, Fedora, etc.) et y installer Steam. Il suffit ensuite d'activer Proton dans les paramètres de Steam pour accéder à la majorité de votre bibliothèque de jeux Windows.