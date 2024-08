On commence avec le Kindle Scribe - 16 Go.

Découvrez le Kindle qui allie liseuse et carnet de notes numérique : lisez et écrivez directement dans vos livres ou sur les carnets de notes Kindle qui vous permettent de tenir un journal, de réaliser des croquis, de prendre des notes et bien plus encore (stylet inclus).

Transformez vos notes manuscrites en texte : consultez et partagez vos notes avec vos contacts et accédez-y en déplacement grâce à l'application Kindle. Vous pouvez également importer et annoter directement des fichiers PDF ou ajouter des notes de type « mémo » à des documents Microsoft Word.

Profitez d'une lecture confortable et d'une écriture aussi fluide que sur papier avec le premier écran antireflets à éclairage frontal de 10,2 pouces et 300 ppp.

Le Kindle Scribe vous permet de lire pendant des mois et d’écrire pendant des semaines avec une seule charge.

Le Kindle Scribe modèle 16 Go avec stylet est en promotion à 274,99 € au lieu de 369,99 €, soit une remise de 26 % sur Amazon.





Retrouvez également les articles suivants en réduction :

