Le groupe Qualcomm cherche à proposer des puces ARM dans les ordinateurs portables depuis plusieurs années mais ses premières initiatives n'ont pas été couronnées de succès, soit que les technologies n'étaient pas prêtes (trop énergivores) soit que l'écosystème ne l'était pas (pas assez d'applications) soit enfin en raison des limitations imposées (longue autonomie mais faible puissance).

L'irruption d'Apple sur le marché avec la stratégie Apple Silicon et des puces Apple M1 à M4 qui offrent un bel équilibre entre puissance et performances ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunité pour Qualcomm qui a travaillé son sujet avec Microsoft pour bâtir un environnement Windows adapté et un accès étendu aux applications.

En rachetant Nuvia en 2021, la firme de San Diego s'est offert la possibilité de modeler plus finement les coeurs CPU de ses processeurs et d'espérer au moins égaler ceux d'Apple.

Snapdragon X Elite, top ou flop ?

Le processeur Snapdragon X Elite est ainsi censé rivaliser avec la puce Apple M2 voire Apple M3 et ainsi enrichir l'espace des PC portables ARM sous Windows, sans compter l'iniative Copilot+ ajoutant une bonne dose d'intelligence artificielle.

Les benchmarks produits lors de la présentation officielle de la puce semblaient confirmer les belles performances promises. Toutefois, le doute s'est installé ces dernières semaines après l'émergence de critiques affirmant que le processeur serait en fait beaucoup moins performant que prétendu.

Les premières machines équipées de Snapdragon X Elite commencent à arriver sur le marché, notamment sous la forme du Samsung Galaxy Book 4 Edge, ce qui a permis de réaliser quelques vérifications.

Des résultats de benchmarks bien faiblards

Sur Reddit, l'utilisateur caponica23 a diffusé des résultats de benchmark obtenus...et ils sont effectivement bien en-dessous des attentes. Avec 1829 points en test single core et 11379 points en test multicore, le processeur est loin des 2977 / 15 000 points vantés lors de sa présentationet se rapproche plus des performances de l'iPhone 12 Mini avec puce Apple A14 Bionic que de l'Apple M2 ou M3.

Qualcomm a-t-il menti sur les performances de son processeur ARM pour PC portables en utilisant par exemple une configuration idéale théorique qui n'existera pas en réalité ou bien Samsung a-t-il fait le choix de réduire sensiblement sa cadence pour trouver un meilleur équilibre entre performances et autonomie pour sa machine, voire pour éviter trop de surchauffe ?

On manque encore de recul pour orienter la réponse et il faudra d'autres appareils avec des configurations différentes et des profils d'usage particuliers pour tirer tout cela au clair.

On voit mal Qualcomm tricher au point de se tirer une balle dans le pied de cette manière, même si la pression monte pour ne pas manquer le créneau opportun, Apple ayant déjà fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant tandis que d'autres acteurs se préparent à proposer à leur tour des processeurs ARM pour PC portables.