L'espace est en train de devenir une zone potentielle de futurs conflits et les capacités des satellites sont en train d'évoluer pour y faire face, tant défensivement qu'offensivement.

Le traditionnel marché des satellites se bornant à occuper leur orbite se prépare à laisser place à des engins capables de changer d'orbite et de se rapprocher d'autres satellites pour en assurer la maintenance mais aussi pour les espionner ou les neutraliser.

Certains satellites russes sont particulièrement surveillés après avoir été surpris à modifier leur orbite pour se rapprocher de satellites de communication ou espions d'autres nations.

Luch Olymp, ces satellites indiscrets

Le satellite Luch Olymp 2 a ainsi été observé en 2023 se rapprochant de plusieurs satellites de communication EutelSat, comme l'avait fait Luch Olymp avant lui avec un satellite espion français.

L'entreprise Slingshot Aerospace spécialisée dans le suivi des satellites a repéré récemment de nouveaux mouvements suspects et peut prédire via ses algorithmes et du machine learning la prochaine cible de Luch Olymp 2.

La prédiction des cibles de Luch Olymp 2 d'après ses manoeuvres

(credit : Slingshot Aerospace)

Le satellite russe aurait ainsi amorcé des manoeuvres qui vont l'amener à proximité du satellite de communication Intelsat 1002. La raison de ces manoeuvres n'est pas connue. Il pourrait s'agir d'inspection visuelle autant que de tentatives d'identification et d'interception des fréquences de communication.

L'espace toujours plus militarisé

Luch Olymp 2 s'est retrouvé à plusieurs reprises dans un voisinage parfois très proche d'autres satellites, son fait d'arme étant une approche à environ 20 kilomètres seulement du satellite Eutelsat KA SAT 9A.

Le satellite russe a déjà approché une dizaine de satelllites de communication depuis sa mise en orbite en mars 2023 sans que le but précis de ces approches ne soit connu.

En parallèle, les Etats-Unis se sont récemment inquiétés de la mise en orbite d'un satellite russe à proximité de satellites américains et qui serait doté d'une capacité de contre-mesure spatiale opérationnelle.

Slingshot a dévoilé il y a peu un système IA Agatha conçu avec la DARPA pour identifier rapidement les satellites aux manoeuvres suspectes, et notamment ceux qui se cacheraient dans des constellations.