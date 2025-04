L’exploration de la Lune franchit une nouvelle étape théorique avec la conception d’une tour solaire imprimée en 3D destinée à fournir de l’énergie aux futures bases lunaires. Fruit d’une collaboration entre la NASA, Branch Technology et Foster + Partners, cette structure de 50 mètres de haut sera réalisée directement à partir du régolithe lunaire, la poussière et les roches présentes sur place. L’objectif : réduire la dépendance aux ressources terrestres et garantir un approvisionnement énergétique fiable pour les missions scientifiques et les colonies humaines.

Une architecture pensée pour l’espace

La tour solaire présentée adopte une forme en spirale, optimisée pour l’impression 3D et la résistance aux conditions extrêmes de la Lune. Elle sera équipée de panneaux solaires dépliables qui se déploient depuis la plateforme supérieure afin de capter un maximum de lumière. Cette conception permet une production d’énergie continue, indispensable pour les communications et la vie sur la Lune. « La fabrication additive permet d’utiliser les matériaux locaux et d’automatiser la construction, un atout majeur pour l’espace ».

Une construction autonome et durable

L’un des points forts de ce projet réside dans sa capacité à être construit de façon autonome, sans intervention humaine directe. Grâce à des systèmes d’impression 3D adaptés aux conditions lunaires, la tour pourra être assemblée sur place, limitant ainsi les coûts et les risques liés au transport de matériaux depuis la Terre. Cette approche s’inscrit dans une vision plus large d’infrastructures lunaires imprimées en 3D, incluant habitations et réseaux de communication.





L'inconnue subsiste toutefois quant à l'autonomie totale du projet : Si l'on imagine qu'il soit possible d'envoyer une imprimante sur place, difficile de savoir si cette dernière pourra être alimentée par des robots mineurs et si l'installation de la tour pourra se faire en amont de l'arrivée de l'homme sur la Lune. La question du temps d'impression et de construction reste également en suspens.

Vers une énergie durable pour l’exploration spatiale

La tour solaire imprimée en 3D s’intègre dans le programme Small Business Innovation Research (SBIR) de la NASA et a été présentée lors de l’exposition « From Earth to Space and Back » au Kennedy Center. Cette innovation ouvre la voie à une production d’énergie locale, continue et durable, essentielle pour pérenniser la présence humaine sur la Lune, puis sur Mars. Ce projet démontre aussi le potentiel de l’impression 3D pour révolutionner la construction dans des environnements extrêmes.

Cette avancée technologique pourrait inspirer de futurs projets sur Terre et dans l’espace, en repensant la manière de bâtir et d’alimenter nos infrastructures.