On commence avec une petite présentation du projecteur Wanbo Mozart 1 Pro.

Le Wanbo Mozart 1 Pro affiche vos contenus en 1080P avec une compatibilité 4K et un contraste de 3000:1, pour des images riches en détails et en profondeur.

Son moteur optique entièrement fermé, associé à une luminosité de 900 lumens ANSI, garantit des couleurs éclatantes et une netteté optimale, y compris dans des pièces peu éclairées.

Côté audio, il embarque un système puissant composé de deux haut-parleurs de 8W et d’un caisson de basses intégré, offrant un son immersif capable de couvrir jusqu’à 60 m².

L’installation se fait en toute simplicité grâce à la mise au point automatique, l’évitement d’obstacles, l’alignement d’écran et la correction trapézoïdale, qui ajustent l’image de manière rapide et précise.

Animé par Android TV 11, le Mozart 1 Pro offre un accès direct à Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, et reste compatible avec plus de 8 000 applications grâce à sa certification Widevine DRM L1. L’intégration de Google Assistant facilite en plus la recherche vocale et la commande à distance.

Actuellement, le Wanbo Mozart 1 Pro est disponible à 249 € sur Geekbuying, avec le code NNNFRWM1P et la livraison gratuite depuis la Pologne.





