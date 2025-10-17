Redmi Pad Pro 256 Go
La Redmi Pad Pro est dotée d’un écran 12,1 pouces 2,5K certifié TÜV Rheinland, garantissant un confort visuel optimal. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz et sa luminosité de 600 nits assurent une utilisation fluide et agréable.
La tablette embarque la puce Snapdragon 7s Gen 2 gravée en 4 nm, offrant des performances rapides et une excellente efficacité énergétique, idéales pour le multitâche, les jeux et le streaming.
Sa batterie de 10 000 mAh promet jusqu’à 12 heures d’autonomie en lecture vidéo et se recharge rapidement grâce à la charge 33 W. Côté audio, quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos délivrent un son immersif et puissant.
Actuellement, la Redmi Pad Pro (WiFi, 256 Go) est proposée en gris graphite à 185,02 € sur AliExpress grâce au code FRBB25, avec la livraison gratuite depuis la France. Le code est valable jusqu'au 18/10 inclus.
