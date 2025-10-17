Tablette TCL NXTPAPER 11 Plus (256 Go)

L’écran 2,2K NXTPAPER 4.0 120Hz de 11,5 pouces offre des images nettes et une sensation proche du papier grâce à sa surface antireflet en couleur intégrale et à sa certification TÜV Rheinland pour la faible lumière bleue.

La tablette propose trois modes d’affichage adaptés à chaque situation : le mode Papier Couleur pour des visuels éclatants et doux pour les yeux, le mode Papier Encre pour une lecture sans distraction, et le mode Normal pour les usages quotidiens.

Deux modes avancés de confort visuel ajustent automatiquement les paramètres d’affichage selon votre activité ou vos préférences.

Grâce à la boîte à outils d’intelligence artificielle, la tablette facilite la rédaction, la planification et la traduction. Elle permet également de résumer des textes ou d’enregistrer des réunions avec transcription et sous-titres en temps réel, simplifiant le travail, les études et la communication au quotidien.

La fonction de recherche visuelle permet d’obtenir instantanément des informations sur n’importe quel élément affiché à l’écran. Il suffit d’appuyer sur le bouton d’accueil et de cercler du texte ou une image avec le doigt ou le stylet T-Pen inclus pour accéder directement aux résultats sans quitter l’application en cours.

Enfin, les quatre haut-parleurs optimisés par DTS garantissent des basses dynamiques et des voix claires.

Retrouvez la TCL NXTPAPER 11 Plus 256 Go à 203,90 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 32 % sur Amazon.

POCO F7 Ultra (12 + 256 Go)

Le POCO F7 Ultra est équipé d’un écran Flow AMOLED 2K de 6,67 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz et des bordures ultra-fines.

Il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, conçu pour allier puissance, réactivité et efficacité énergétique. Ce processeur est accompagné du VisionBoost D7, une puce graphique dédiée qui optimise les performances en jeu grâce à des technologies comme la Super Résolution 2K et l’interpolation d’image à 120 FPS, garantissant des graphismes précis et une fluidité exceptionnelle.

Son système photo repose sur un triple capteur de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), incluant un téléobjectif flottant de 60 mm pour des prises de vue polyvalentes et détaillées.

Côté autonomie, le F7 Ultra dispose d’une batterie de 5 300 mAh compatible avec la charge filaire ultra-rapide HyperCharge 120W et la charge sans fil 50W. Il est également certifié IP68, assurant une protection efficace contre l’eau et la poussière.

Le POCO F7 Ultra (12 + 256 Go) est disponible en noir à 457,99 € grâce au code FRBB40 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France (prix de base 753 €).

Aspirateur robot laveur Roborock Qrevo Edge

Il combine une puissance d’aspiration HyperForce de 18 500 Pa à la technologie FlexiArm pour un nettoyage en profondeur sur toutes les surfaces. Sa brosse DuoDivide élimine efficacement les débris, même dans les zones difficiles d’accès, tandis que la serpillière et la brosse latérale extensibles s’adaptent dynamiquement pour atteindre chaque recoin, assurant une couverture complète du sol.

Son châssis AdaptiLift, le premier du genre dans l’industrie, repose sur trois roues réglables indépendamment et peut se soulever de 10 mm ou s’incliner de manière flexible selon le terrain. Il franchit ainsi des seuils jusqu’à 4 cm et, grâce aux serpillières relevables de 10 mm, nettoie sans difficulté les tapis à poils moyens ou longs.

La station multifonction 3.0 offre un entretien entièrement automatisé : vidage de la poussière, remplissage du réservoir, lavage des serpillières à l’eau chaude à 75°C, détection intelligente de la saleté pour un second passage, autonettoyage de la base à l’eau chaude et séchage à l’air chaud.

Le double système anti-enchevêtrement, combinant la brosse principale DuoDivide et la brosse latérale FlexiArm Arc, empêche l’accumulation de cheveux et de poils d’animaux. Certifié par SGS et TÜV, il garantit un nettoyage sans blocage, avec un taux d’emmêlement proche de zéro.

Doté d’une IA réactive à lumière structurée et d’une caméra RVB, le robot identifie et évite 62 types d’obstacles, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Sa navigation PreciSense LiDAR génère des cartes précises en temps réel et suggère automatiquement des zones interdites comme les escaliers ou les espaces étroits.

Il nettoie silencieusement à seulement 55 dB et propose des appels vidéo en direct, une interaction vocale bidirectionnelle et la possibilité de suivre vos animaux lorsqu’ils se déplacent. Il interrompt même sa brosse principale pour ne pas les effrayer.

Le Qrevo Edge peut être contrôlé à la voix grâce à l’assistant intégré en disant simplement « hello rocky ». Il est également compatible avec l’application Roborock, ainsi qu’avec Alexa, Siri et Google Home, et prend en charge le protocole Matter pour une intégration fluide dans l’écosystème de la maison connectée.

Vous pouvez obtenir le Roborock Qrevo Edge en blanc à 699,99 € au lieu de 799,99 € en ce moment sur Amazon (prix de base 1 499,99 €).



À découvrir également sur GNT :