POCO X7 Pro (12 + 512 Go)

Le POCO X7 Pro intègre le processeur Dimensity 8400-Ultra gravé en 4 nm, basé sur l’architecture ARM Cortex-A725 et optimisé avec WildBoost 3.0, une technologie qui améliore les performances CPU et GPU ainsi que la stabilité en jeu. Le système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec boucle 3D IceLoop assure un contrôle thermique optimal, renforcé par 10 capteurs de température.

L’écran AMOLED CrystalRes de 6,67’’ affiche une définition 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 3 200 nits, le tout protégé par Gorilla Glass 7i et certifié TÜV Rheinland pour un confort visuel optimal.

Sa batterie de 6 000 mAh permet jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, avec une recharge rapide de 90 W qui atteint 100 % en seulement 42 minutes.

Côté photo, le smartphone est équipé d’un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP avec grande ouverture f/1.5, stabilisation optique et enregistrement 4K à 60 fps, complété par un ultra-grand-angle 8 MP et une caméra frontale 20 MP. Les algorithmes IA et le mode portrait à double focale apportent des possibilités créatives avancées.

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68), le POCO X7 Pro propose également des outils IA pratiques comme Notes, Recorder et Interprète, un GPS double/triple fréquence ultra-précis et un son immersif grâce à ses double haut-parleur avec AI Super Cinema.

Le POCO X7 Pro (12 + 512 Go) est actuellement disponible en noir ou jaune sur AliExpress à 254,99 €, avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 433 €).





