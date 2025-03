On commence avec le PC portable Asus ExpertBook 14.

Son écran IPS LED de 14 pouces 144Hz offre une résolution WQXGA (2560 x 1600 pixels) avec une luminosité de 400 nits, garantissant une lisibilité optimale.

Doté d’un processeur Intel Core Ultra 5 226V, il assure des performances élevées grâce à ses 8 cœurs et 12 threads, permettant d’exécuter rapidement les tâches complexes.

Côté graphismes, la puce Intel Graphics garantit une fluidité optimale pour les applications bureautiques, la navigation web et la lecture de vidéos en haute définition.

Avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To, l’ExpertBook 14 offre une rapidité d’exécution remarquable.

Plusieurs ports sont intégrés, dont deux USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux Thunderbolt 4 (USB4), un HDMI 2.1 et une prise audio 3,5 mm.

Le PC est livré avec Windows 11 et prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

Retrouvez l'Asus ExpertBook 14 en promotion à 729,99 € grâce au code PC10 sur Darty via retrait magasin.



D'autres belles offres vous attendent en ce moment, à savoir :

MacBook Air M3 - Midnight / Gris sidéral / Argent / Starlight à 979 € avec le code INFO100D599 (13,6'' IPS Liquid Retina 2560 x 1664 px, RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, WiFi 6E)

(13,6'' IPS Liquid Retina 2560 x 1664 px, RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, WiFi 6E) PC portable Asus VivoBook S5506WA-MA054W à 1 039,99 € avec le code PC10 (15,6" OLED 3K 120Hz, Ryzen AI 9 365 jusqu'à 5,1 GHz, AI 73 TOPs, puce AMD Graphics, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Windows 11, Bluetooth 5.0, WiFi 6E)



PC portable gaming Lenovo Legion S5 16ARP9 à 1 099,99 € avec le code INFO100D599 (16'' IPS WQXGA 2560 x 1600 px, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 140W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, s ans Windows, WiFi 6E)

(16'' IPS WQXGA 2560 x 1600 px, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 140W, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, s

