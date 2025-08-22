On démarre avec la montre connectée Garmin Venu Sq 2 (40 mm).
Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,4 pouce protégé par un verre Gorilla Glass ultra-résistant. Lumineux et précis, il permet de consulter vos données sportives ou de santé en un seul regard.
Pensée pour un usage quotidien, elle offre jusqu’à 11 jours d’autonomie. Elle assure un suivi complet de votre bien-être avec la mesure continue de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, l’analyse du stress, l’indicateur d’énergie Body Battery, le suivi de la santé féminine et bien d’autres fonctionnalités.
Côté sport, la Venu Sq 2 intègre plus de 25 disciplines avec la possibilité de créer des entraînements personnalisés et de bénéficier d’un coaching gratuit. Son GPS intégré garantit un suivi précis de vos parcours et de vos performances.
Enfin, la montre reste connectée à votre quotidien : recevez vos notifications d’appels et de messages (iOS et Android), payez directement avec Garmin Pay, et centralisez toutes vos données dans l’application gratuite Garmin Connect pour un suivi détaillé.
Retrouvez la Garmin Venu Sq 2 40 mm en gris à 137,48 € avec le code BSFR25 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.
