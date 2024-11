Le Black Friday est déjà lancé à la Fnac et chez Darty : jusqu’au 2 décembre inclus, profitez de remises allant jusqu’à -50 % à la Fnac, avec de nouvelles ventes flash de 24 heures à découvrir chaque jour. La carte Fnac+, actuellement proposée à 4,99 € pour 1 an, vous donne accès à des remises exclusives et à la livraison express gratuite sur des milliers de produits.

De son côté, Darty propose des réductions allant jusqu’à -40 % dans les rayons informatique, petit électroménager, téléphonie, image et son, et mobilité urbaine. Comme à la Fnac, de nouvelles offres flash sont proposées chaque jour chez Darty, valables uniquement pendant 24 heures.

Voici une sélection de remises intéressantes chez les deux enseignes pour cette semaine de Black Friday.

Les offres Black Friday Fnac de la semaine

Retrouvez toutes les remises sur la page du Black Friday Fnac.

Les offres Black Friday Darty de la semaine

Rendez-vous sur la page du Black Friday Darty pour consulter toutes les offres.

Et découvrez également nos autres bons plans du Black Friday :