Malgré la domination de géants comme Gmail, le service Mail Orange conserve une place de choix en France, avec environ 16 % de parts de marché. Pour ne pas se laisser distancer, l'opérateur a annoncé une modernisation significative de son interface web. Ce chantier, prévu pour un déploiement progressif, apportera son lot de nouveautés attendues mais aussi quelques modifications qui pourraient surprendre les habitués.

Quelles nouvelles fonctionnalités vont améliorer l'organisation ?

La principale ambition de cette mise à jour est de simplifier la gestion quotidienne des courriels. Orange va enfin introduire un système de tri automatique par catégories, une fonction devenue standard chez la concurrence. Cela permettra d'isoler efficacement les messages promotionnels des échanges personnels ou professionnels, désencombrant ainsi la boîte de réception.

Pour améliorer la lisibilité, il sera également possible d'organiser ses messages à l'aide de codes couleur personnalisables. Un mode conversation sera aussi de la partie, regroupant tous les e-mails d'une même discussion en un seul fil. Ces ajouts visent à rendre la navigation plus intuitive et à se rapprocher des standards actuels des webmails.

Quels services vont disparaître ou être modifiés ?

Toute mise à jour majeure s'accompagne de sacrifices, et cette refonte ne fait pas exception. La première victime est la fonction de partage de l'agenda, qui sera tout simplement supprimée de la nouvelle interface. Les utilisateurs qui comptaient sur cet outil pour collaborer devront trouver une alternative.

Le carnet d'adresses subit lui aussi une transformation profonde. Les « groupes » de contacts, tels que les utilisateurs les connaissent, vont être remplacés par des « listes de diffusion ». Le changement n'est pas que sémantique : ces nouvelles listes n'accepteront que les contacts disposant d'une adresse e-mail, excluant de fait ceux qui n'ont qu'un numéro de téléphone.

Comment se préparer à cette transition ?

Pour accompagner les utilisateurs, une période de transition de plusieurs mois est prévue. Durant cette phase, l'ancien carnet d'adresses restera accessible en lecture seule. Il sera donc possible d'exporter ses contacts pour ne perdre aucune donnée, mais plus de les modifier. La messagerie se veut plus moderne, mais avec quelques contreparties.

Il est important de noter que ces modifications ne concernent que l'interface web du service. L'application mobile « Mail Orange » restera inchangée. L'opérateur assure par ailleurs qu'aucun e-mail ni aucune pièce jointe ne sera perdu durant la migration. Chaque utilisateur sera informé par courriel de la date précise du déploiement sur son compte.