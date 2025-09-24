Pour l'entrée dans l’automne 2025, les prix des voitures d’occasion connaissent un virage spectaculaire à la baisse sur le marché français. Qu’il s’agisse de diesel, d’essence ou de modèles électriques, le ticket d’entrée n’a jamais été aussi bas.



Cette évolution est portée par la multiplication de l’offre, la correction des marges des professionnels, mais aussi par la pression d’acteurs asiatiques et la montée en puissance des véhicules électrifiés.

Des baisses marquées sur tous les types de motorisations

La tendance est nette : les voitures d’occasion diesel coûtent aujourd’hui en moyenne 17 324 euros, soit proche de 1000 euros de moins sur un an.

Pour l’essence, le tarif s’établit à 17 937 euros, là aussi en recul d’environ 670 euros. Selon les chiffres dévoilés par Leboncoin, les prix chutent sur toutes les tranches de kilométrage et dans la quasi-totalité des segments.





« Cette tendance baissière a été initiée par les professionnels, qui ont rogné sur leurs marges, et les particuliers se sont alignés. » Cette vague de correction s’observe dans les concessions autant que sur les plateformes de petites annonces.

Le pouvoir d’achat automobile français respire, puisqu’il devient possible pour bien plus de ménages d’accéder à des modèles récents, mieux équipés ou affichant de faibles kilométrages.

L’électrique et l’hybride transforment le paysage

L’un des phénomènes les plus marquants se trouve du côté des véhicules électrifiés. Plus d’un quart des annonces concerne désormais des hybrides et des 100 % électriques, alors qu'elles étaient rares il y a encore trois ans : le nombre de véhicules électriques d’occasion est passé en France de 7 000 à 45 000 unités.



En conséquence de cette offre enrichie, les prix des électriques d’occasion affichent jusqu’à 2 000 euros de moins qu’en septembre 2024, à âge et modèle comparables.

Certains modèles récemment lancés sur le neuf sont d’ores et déjà visibles dans les allées des concessionnaires, comme la Renault 5 électrique ou la Citroën ë-C3 autour de 16 800 euros.



Les acheteurs bénéficient aussi de la rapidité des cycles de renouvellement : une Citroën e-C3 peut s’acquérir avec 3 000 à 4 000 euros d’écart par rapport au neuf. Mais si l’abondance de modèles électriques abaisse les prix de l’occasion, la décote à la revente peut être brutale : jusqu’à 10 000 euros perdus sur deux ans pour certains modèles.

Des professionnels en recherche de nouveaux équilibres

Face à une faible demande et la nécessité d’écouler des stocks importants, les gérants de concessions sont contraints de rogner sur leurs marges pour maintenir l’attractivité de l’offre.

La pression concurrentielle est exacerbée depuis l’arrivée massive de véhicules asiatiques à bas coût. La production locale de véhicules asiatiques sur le neuf impacte directement la valeur des occasions, quelques années seulement après leur mise sur le marché.

Ce phénomène accélère la normalisation des tarifs et transforme radicalement la dynamique entre acheteurs et vendeurs.

Rôle clé des sites d’annonces et évolution des pratiques d’achat

Leboncoin référence désormais plus de 700 000 véhicules d’occasion en ligne. Cette profusion de choix permet aux consommateurs de comparer facilement les offres, de cibler des modèles à faible kilométrage ou encore de choisir parmi une large palette de motorisations.



Pour nombre d’acheteurs, il devient envisageable de renoncer au neuf pour s’offrir une occasion récente, qu’elle soit hybride, diesel ou essence. Les tendances d’achat évoluent au rythme du renouvellement des stocks et de l’élargissement du marché électrique.



Le moment semble donc idéal pour acheter, que l’on privilégie un budget contenu ou l’innovation technologique. Les voitures thermiques conservent leur attrait pour ceux qui cherchent la fiabilité et une large disponibilité, tandis que l’électrique attire par son accessibilité nouvelle.

Les professionnels anticipent que cette tendance pourrait se prolonger si la demande globale demeure faible et si les stocks continuent à se renforcer grâce à la rotation accélérée du parc.