Les ventes de véhicules électriques Tesla sont en baisse en Europe depuis fin 2024 et le passage de son dirigeant Elon Musk au sein du DOGE n'a probablement pas aidé à freiner les chutes de volumes.

En début d'année, on observait une hausse sensible des véhicules Tesla mis sur le marché de l'occasion avec des prix plutôt bas, les propriétaires peinant à trouver des acheteurs pour des véhicules encore en très bon état.

La situation ne s'est pas améliorée au fil des mois et la décote sur le marché de l'occasion se poursuit, note BFMTV, en soulignant que le prix moyen affiché dans les annonces sur les principales plates-formes a reculé de presque 20% en un an et demi.

De multiples causes aux déboires des propriétaires de Tesla

Les propriétaires voient s'évaporer des milliers d'euros au fil des mois alors que leur véhicule ne trouve pas preneur et que les prix moyens continuent de descendre. Si un effet Musk a pu jouer un effet de repoussoir, l'évolution des courbes des prix ne montre en réalité pas de chute brutale mais plutôt une décote continue modérée.

La raison serait plutôt mécanique avec une offre en occasion étoffée par la fin des contrats LOA (location avec option d'achat) qui tendent à mettre sur le marché un grand nombre de véhicules dont les contrats ont été signés au même moment, créant un afflux d'offre en occasion.

Par ailleurs, la stratégie tarifaire de Tesla, avec des baisses de prix régulière dans ses gammes, tend à écraser les prix des modèles d'occasion. La promesse d'une valeur résiduelle élevée, si elle n'est pas complètement annulée, s'en trouve tout de même fragilisée par la politique tarifaire du constructeur, indique encore BFMTV.

Quelque chose ne tourne pas rond sur le marché de l'électrique

Les acheteurs potentiels peuvent en effet être tentés d'atteindre les prochaines baisses sur les véhicules électriques neufs plutôt que de se tourner vers de belles occasions à prix ajusté.

Par ailleurs, les décisions gouvernementales n'aident pas à dynamiser le marché de l'électrique, neuf ou d'occasion. Entre la baisse des aides à l'acquisition d'un véhicule électrique et la fin des ZFE (zones à faibles émissions) qui auraient pu pousser à l'achat de véhicules hybrides et électriques, la demande reste inféreure à l'offre.

La bonne nouvelle pour les acheteurs est bien sûr de pouvoir réaliser de belles affaires avec des véhicules électriques Tesla peu utilisés et vendus à des tarifs attractifs.