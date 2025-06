Nintendo a dit non. Les fans ont dit si. Le géant japonais a toujours refusé de porter ses jeux sur PC, mais c'était sans compter sur la détermination d'une communauté de passionnés. Un groupe de développeurs, les Harbour Masters, vient de réaliser un véritable exploit. Ils ont publié un portage natif de Mario Kart 64, le classique de la Nintendo 64. Le projet, au nom improbable de "SpaghettiKart", permet de jouer au jeu culte en 4K et 120 images par seconde sur un ordinateur moderne.

Comment est-il possible de jouer à Mario Kart 64 sur PC ?

Ce n'est pas de l'émulation. C'est un véritable portage natif. Le groupe de développeurs Harbour Masters a passé des années à "décompiler" le jeu original. C'est un processus de rétro-ingénierie extrêmement complexe qui consiste à réécrire entièrement le code du jeu à partir de zéro, sans utiliser une seule ligne du code original de Nintendo. Ce nouveau code "propre" permet ensuite de faire fonctionner le jeu sur PC avec des améliorations modernes : support de la 4K, des écrans larges, des framerates élevés jusqu'à 120 FPS, et la compatibilité avec n'importe quelle manette moderne.

Pourquoi Nintendo ne peut-il pas faire interdire ce projet ?

C'est toute l'astuce de la méthode. En ne distribuant que leur propre code réécrit, les développeurs de SpaghettiKart n'enfreignent, en théorie, aucun droit d'auteur. Pour que le jeu fonctionne, l'utilisateur doit fournir lui-même la "ROM" du jeu. C'est un fichier numérique qui contient tous les éléments protégés par le droit d'auteur : les graphismes, les musiques, les circuits, etc. L'utilisateur est censé obtenir cette ROM légalement, en faisant une copie de sa propre cartouche de jeu originale. Tant que les développeurs ne distribuent pas la ROM, les avocats de Nintendo, pourtant très agressifs d'habitude, ont les mains liées.

Est-ce la meilleure façon de jouer à Mario Kart 64 aujourd'hui ?

La réponse est très probablement oui. Ce portage PC offre une expérience bien supérieure à tout ce qui existe, y compris la version disponible via l'abonnement Nintendo Switch Online. La fluidité et la netteté de l'image en 4K et 120 FPS transforment le jeu. De plus, ce projet ajoute de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de régler l'agressivité de l'IA ou de créer et partager ses propres circuits. Même si le projet est encore en développement et peut connaître de rares plantages, comme le précisent les créateurs, il représente sans aucun doute la version ultime de Mario Kart 64.

Les réponses à vos questions



Comment puis-je essayer ce portage ?

Le projet "SpaghettiKart" est disponible gratuitement sur la plateforme de développement GitHub. Pour le faire fonctionner, vous devrez fournir votre propre fichier ROM de la version américaine de Mario Kart 64. La page du projet explique en détail comment procéder à l'installation.

Qu'est-ce que la "décompilation" ?

C'est un processus de rétro-ingénierie qui consiste à analyser le code binaire d'un jeu pour le "traduire" dans un langage de programmation moderne et lisible par un humain. C'est un travail de longue haleine qui permet de comprendre le fonctionnement interne d'un jeu et de le porter sur de nouvelles plateformes sans voler le code original.

Qui sont les "Harbour Masters" ?

C'est le nom d'un collectif de développeurs et de moddeurs passionnés de Nintendo. Ils se sont fait connaître en réalisant des portages PC natifs de très haute qualité pour d'autres classiques de la Nintendo 64, notamment les deux jeux *The Legend of Zelda* (*Ocarina of Time* et *Majora's Mask*) et *Star Fox 64*.