Le développeur avait largement déçu les fans autour de propos lui étant récemment attribués. Le week-end dernier, une vague d'indignation a secoué la communauté des joueurs quand Masahiro Sakurai, le créateur adulé de Super Smash Bros., a semblé prendre parti pour l'intelligence artificielle dans la création de jeux vidéo. Mais le créateur d'une des franchises les plus populaires de Nintendo n'avait pas vraiment dit ça. La confusion venait d'une traduction automatisée du japonais vers l'anglais. Cet incident est une illustration parfaite des dangers de la traduction automatique et de la vitesse à laquelle un contresens peut devenir une vérité sur Internet.

Qu'est-ce que Masahiro Sakurai a vraiment dit sur l'IA ?

Il n'a pas apporté un soutien franc à l'IA. Dans une interview, alors qu'on l'interrogeait sur l'avenir du développement de jeux à grande échelle, devenus trop longs et trop chers, il a exprimé son inquiétude. Il a déclaré que la situation ne pouvait "continuer ainsi" et que, pour être honnête, "la seule solution efficace qui [lui] vienne à l'esprit" pour améliorer l'efficacité serait "quelque chose comme l'IA générative". La nuance est énorme. Il n'a pas dit "l'IA est une bonne chose", mais plutôt "face à un mur, je ne vois pas d'autre issue pour l'instant". C'était une réflexion prudente et pessimiste, pas une recommandation.

Pourquoi la traduction automatique a-t-elle tout changé ?

Parce qu'un robot ne comprend pas le ton. Les premières traductions, faites par des machines, ont transformé la phrase de Sakurai en : "Il pense que l'IA générative est une option pour améliorer l'efficacité". La nuance, l'hésitation, le ton presque résigné de l'original ont complètement disparu. La traduction automatique a transformé une réflexion spéculative en une affirmation directe, provoquant un tollé. Comme l'ont expliqué plusieurs traducteurs humains par la suite, la langue japonaise fonctionne beaucoup par sous-entendus et contexte, des subtilités qu'un algorithme est incapable de saisir.

Quelle est la position officielle de Nintendo sur l'intelligence artificielle ?

La position de Nintendo, l'entreprise pour laquelle travaille Sakurai, est beaucoup plus tranchée et opposée à l'IA. Son président, Shuntaro Furukawa, a déclaré très clairement que l'entreprise n'utiliserait pas l'IA générative pour créer des jeux. Les raisons ? Les problèmes de droits d'auteur soulevés par ces technologies et la volonté de préserver la créativité unique de ses équipes. Nintendo préfère assumer des temps de développement plus longs, qu'ils jugent "inévitables", plutôt que de faire des compromis.

Masahiro Sakurai travaille-t-il sur un nouveau jeu ?

Oui. Après une pause durant laquelle il s'est consacré à sa très populaire chaîne YouTube sur les secrets du game design, Masahiro Sakurai a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau titre : Kirby Air Riders pour la Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue en 2025.

Pourquoi l'IA générative est-elle si controversée dans le jeu vidéo ?

Elle est vue comme une menace pour l'emploi des artistes, des musiciens et des designers. De plus, comme les IA sont entraînées sur des milliards de créations existantes, leur utilisation pose de graves questions de plagiat et de droits d'auteur. Beaucoup de joueurs craignent aussi une standardisation de la créativité.

Peut-on faire confiance aux outils de traduction intégrés aux réseaux sociaux ?

Cet incident le prouve : pour des sujets complexes, la réponse est non. Si les traductions automatiques sont utiles pour comprendre le sens général d'une phrase simple, elles échouent systématiquement à retranscrire le ton, la culture et les nuances. Pour des déclarations importantes, seul un traducteur humain peut fournir une version fiable.